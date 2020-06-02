Погода в Україні на сьогодні - 2 червня 2020

Синоптики прогнозують на 2 червня дощову і холодну погоду. Потепління очікується тільки у деяких південних регіонах.

Натомість у західних областях очікуються дощі, стовпчики термометрів показуватимуть +10-13° вдень, вночі +4-6°.

Дещо тепліше 2 червня буде у північних регіонах. За прогнозами синоптиків, температура вдень прогріється до +17°, а вночі становитиме до +8°. Дощитиме у Чернігівській області.

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У центральних областях температура повітря вдень прогріється до +15-17°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +5-8°.

Значно тепліше буде у східних та південних регіонах. Тут прогнозують підвищення температури від +18° до +22° вдень, вночі – від +9° до +11°. Дощі очікуються у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

У Києві повітря вдень прогріється до +13-15°, а вночі температура опуститься до +6-8°. Синоптики прогнозують дощ.

Не з кращої погоди почався перший літній місяць. 1 червня у всіх областях України спостерігалися опади, подекуди навіть з грозами. Синоптики ж прогнозують, що погода у червні 2020 буде спекотною та з грозами.