Полуничний сезон 2020: чим корисна ягода, як вибрати і ціни

Дощі, град та нічні заморозки. Через погодні катаклізми полуничний сезон цього року стартував із запізненням.

Львівський фермер Микола Стецьків за чотири роки, відколи займається вирощуванням полуниці, вперше зіштовхнувся з такими різкими температурними коливаннями – від +26 вдень до -6 уночі. А відтак, каже, втратив більше половини врожаю.

Значно кращий, здавалося, врожай ягоди у південних регіонах. Але на початку травня, коли не працювали ринки та не ходив громадський транспорт, її не було де продавати. Тож своєчасному відкриттю сезону завадила не лише погода, а й карантин.

Але цього тижня із запуском транспорту справи у наших фермерів пішли вгору. Солодку ягоду вони продають вже повним ходом.

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Перше, що кидається в очі на ринку, суворий карантинний режим. Усі продавці в масках і рукавицях, а продукція на прилавках під захисним склом. Не дають навіть доторкнутися до неї.

Через карантин заборонено й дегустувати ягоду, чого на наших ринках, здається, ніколи ще не було.

Як обрати полуницю?

Гарний запах часто має вирішальне значення. Крім того, фахівці радять звертати увагу на хвостики ягоди. Вони не повинні бути сухими. А також не радять купувати ідеально глянцеву полуницю, бо це чи не перша ознака обробки нітратами.

Щоправда й ціни на полуницю цього року кусаються. Найдешевша на ринку за 75 грн за кг, найдорожча – 250.

На столичних ринках поки лідирують по продажам міста, звідки везуть солодкий продукт. От тільки ґрунтової полуниці майже немає.

Але наскільки вона корисна?

Коли в теплиці вирощують не органіку, там дуже багато шкідників. Теплиці не всі можуть провітрюватись, і чим їх обробляють, воно все залишається на полуниці, Мирослава Лінська, фермер.

Думки фахівців з приводу якості цьогорічного врожаю розділилися. Одні запевняють, що це буде найсмачніший сезон. Тоді як інші навпаки, нарікають на смакові якості ягоди.

Нагадаємо, що краще віддавати перевагу сезонним фруктам. Для того, щоб вибрати стиглі та ароматні плоди, потрібно звертати увагу на запах, форму та колір.

Якість і смак полуниці залежить не лише від вмісту нітратів, а й від сорту. Найсмачніший сорт вважається клери і ханей.

Як позбутися нітратів у полуниці? Експерти радять просто ненадовго замочити її у воді на хвилин 10-15.