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Факти / Lifestyle

Розміром з футбольне поле: до Землі наближається астероїд

Американське космічне агентство NASA попередило, що до Землі наближається потенційно небезпечний астероїд, який дорівнює приблизно розмірам футбольного поля.

Йдеться про астероїд під номером 163348 (2002 NN4), який відкрили в 2002 році. У суботу, 6 червня, він наблизиться максимально близько до Землі на менше менше, ніж 5,09 млн км.

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Розмір космічного тіла 140 м, а, згідно зі стандартами NASA, він є потенційно небезпечним. Однак він не несе реальної загрози для людства, адже буде проходити у 13 разів далі від орбіти Місяця.

Його один оберт навколо нашої планети дорівнює 300 земним дням.

До Землі летить астероїд - що про нього відомо

Астероїд (мала планета) – це космічне тіло, яке рухається  орбітою навколо Сонця. Вони значно менші за планети, у них неправильна форма, а також відсутня атмосфера.

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Джерело: Space Reference

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