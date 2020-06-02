До Землі летить астероїд - що про нього відомо

Американське космічне агентство NASA попередило, що до Землі наближається потенційно небезпечний астероїд, який дорівнює приблизно розмірам футбольного поля.

Йдеться про астероїд під номером 163348 (2002 NN4), який відкрили в 2002 році. У суботу, 6 червня, він наблизиться максимально близько до Землі на менше менше, ніж 5,09 млн км.

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Розмір космічного тіла 140 м, а, згідно зі стандартами NASA, він є потенційно небезпечним. Однак він не несе реальної загрози для людства, адже буде проходити у 13 разів далі від орбіти Місяця.

Його один оберт навколо нашої планети дорівнює 300 земним дням.

Астероїд (мала планета) – це космічне тіло, яке рухається орбітою навколо Сонця. Вони значно менші за планети, у них неправильна форма, а також відсутня атмосфера.

Комета століття

27 травня над Землею пролітала велика комета, яку астрономи встигли назвати “кометою століття”. Комета SWAN (C/2020 F8) найяскравіша у Північній півкулі.

Джерело: Space Reference