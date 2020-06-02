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Факти / Lifestyle

Температура вище 30 градусів і зливи: якою буде погода влітку 2020

В Україні 5 липня потеплішає і вже, нарешті, відчується літо. Холоди, які прийшли в країну разом з циклоном затримаються ще на кілька днів. На заході і півночі синоптики прогнозують тривалі опади.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, істотного підвищення температури можна очікувати вже з 4-5 червня.

В ефірі одного з телеканалів він розповів, що найближчі два тижні температура повітря становитиме від 23 до 28 градусів тепла.

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Температура високою очікується в липні і серпні.

Однак незважаючи на високу температуру синоптики прогнозують потужні зливи. В середині червня очікується потепління і низька ймовірність дощів. У більшості областей буде до 24 градусів тепла. Також є ризик, що в червні будуть різкі зміни погоди.

У липні буде спекотно, одночасно з цим дощів не очікується. Температура може досягати вище 30 градусів тепла.

В серпні можуть бути сильні зливи, при цьому на вулиці буде істотно холоднішати. Температура може досягати 18 градусів тепла.

2 червня в Україні дощова і холодна погода. Потепління очікується тільки у деяких південних регіонах.

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