З 10 червня кінотеатри в Україні почнуть відновлювати свою роботу, однак з низкою обмежень. Відвідувачі повинні приходити у засобах захисту та зберігати соціальну дистанцію.

Багато прем’єр фільмів таки не відбулися на весні і наразі не відомо, коли їх покажуть на великому екрані.

Оскільки кінотеатри зовсім скоро зможуть знову відкрити свої двері для відвідувачів, то пропонуємо вашій увазі топ-10 найочікуваніших фільмів літа. Дати прем’єр кінострічок будуть остаточно оголошені після послаблення карантинних обмежень.

Диво-жінка 1984

Диво-жінка: 1984 є четвертим фільмом розширеного всесвіту DC після легендарного фільму Загін самогубців.

Сюжет кінострічки розповідає про подвиги амазонки-войовниці Діани. Вона покинула острів заради порятунку людства. Події фільму розгортаються у середині 80-х років минулого століття. Героїня опиняється на території Радянського Союзу та знаходить собі нового ворога.

Втеча з Преторії

У 1970-х роках в Південній Африці під час політики расової дискримінації, сегрегації та пригноблення місцевого чорношкірого населення активіста Тіма Дженкінса і його друга Стівена Лі посадили до в’язниці суворого режиму. Разом з іншими ув’язненими, які теж боролися за свободу і проти апартеїду, Тім розробляє хитрий план втечі, здійснити який майже неможливо.

Душа

Анімаційний мультфільм знайомить глядачів з Джо Гарднером, викладачем музики в середній школі, який любить грати джаз і одного разу йому вдається виступити на сцені, однак дорогою додому в результаті нещасного випадку душа Джо відділяється від тіла і переноситься в центр, в якому душі розвиваються перед тим, як відправитися до новонародженої дитини.

Тут Джо доведеться задуматися над тим, що значить володіти душею.

Посіпаки: становлення лиходія

У мультфільмі Посіпаки: становлення лиходія розповідається про те, як ще юний Ґрю Нікчемний мріє стати найзлішим лиходієм у світі, однак з нього почали насміхатися і він вирішив довести, що судді-злодії помилялися.

Мисливці на привидів

Сюжет розповідає про таємниці події у штаті Оклахома, куди переїздить самотня матір з двома дітьми. Героїня успадкувала від батька старуферму, але не здогадувалась, які таємниці можуть там ховатися.

Згодом діти починають натрапляти на дивні предмети та помічати паранормальні явища, як виявиться потім – їхній дідусь полював на привидів.

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Тенет

Бойовик Тенет – це нова робота Крістофера Нолана, який п’ять разів був номінований на здобуття Оскара за найкращі сценарій, режисуру та фільм. Деталі фільму прискіпливо приховують.

За сюжетом, головний герой бореться за виживання усього світу. Він подорожує оповитим сутінками світом міжнародного шпигунства з єдиною місією, яка розгорнеться за межами реального часу.

Мулан

Коли рідному краю загрожує небезпека, то неможливо залишатися осторонь. Імператор Китаю видав указ, щоб кожна родина направила до війська одного воїна. Мулан завжди була рішучою та сміливою, тож вирішила вступити в бій. Вона зайняла місце свого хворого батька, але для цього дівчині довелося “стати чоловіком”.

Кращий стрілець: Меверік

Довгоочікуване повернення культової стрічки з Томом Крузом у головній ролі. Цей фільм стане продовженням бойовика 1986 року Кращий стрілець.

Том Круз повернеться до ролі лейтенанта Піта Меверіка Мітчелла, який тепер працює інструктором і навчає молодих пілотів. Однак героєві все-таки доводиться знову сісти за штурвал винищувача.

Круїз у джунглях

Сюжет фільму розповідає про юну дослідницю дикої природи Лілі Хоутон. Дівчина мріє наживо побачити дивне дерево, яке росте тільки в верхів’ях річки Амазонки.

Дослідниця вирішує найняти круїзний пароплав з його капітаном і разом вони відправляються на зустріч таємничим пригодам.

На висотах Нью-Йорка

Події розгортаються на півночі Манхеттена. Власник невеличкої крамнички Уснаві знає всіх місцевих мешканців. Але раптово неквапливе життя героїв порушує приголомшлива звістка. Хтось із них виграв рекордну суму грошей у лотереї.

Раніше Факти ICTV писали, що до кращих фільмів за версією The Guardian потрапили українські кінострічки.