Червень 2020 року видасться досить мізерним на відеоігри. Виною тому – багато перенесень, які сталися через пандемію коронавірусу.

Геймери звертають більше уваги на проекти, які пропустили, або повертаються до улюбленої класики.

Однак червень 2020 року все ж “приховав” кілька цікавих відеоігор.

Факти ICTV розповідають про три відеогри, на які варто звернути увагу в червні 2020 року.

The Last of Us Part II

Настільки очікуване продовження високо оціненої The Last of Us після кількох перенесень нарешті вийде в червні.

Надії гравців дуже високі, оскільки те, що ми бачили досі – абсолютно неймовірно як з точки зору геймплею, так і подання сюжету.

Події The Last of Us Part II відбуватимуться через кілька років після закінчення першої частини. Головною героїнею стане Еллі, що в першій частині була “вантажем”, який було необхідно доставити Джоелу.

В постапокаліптичному світі Еллі якийсь час вдавалося жити більш-менш спокійним життям, проте це зміниться після деякої події, яку розробники досі тримають в секреті.

Через неї головна героїня вирішує кардинально змінити свій спосіб життя. Її метою стає лише одне – помста. І в цю похмуру подорож, наповнену ненавистю, разом з Еллі вирушать гравці.

Геймплей, як і раніше, буде зосереджений на виживанні, стелсі та адаптації до ситуації. Патронів і ресурсів не вистачатиме, тому до кожної ситуації доведеться підходити з таким собі “креативом”.

Розробники хотіли зробити Еллі несхожою на Джоела і відобразити це в геймплеї. У підсумку головна героїня отримала можливість стрибати на невеликі відстані, повзати по землі, що дозволяє їй ховатися у високій траві, а також ухилятися від ударів, що має сильно урізноманітнити ближній бій.

Однак і вороги в The Last of Us Part II стануть більш небезпечними. У людей з’явилися собаки, які можуть знаходити головну героїню за запахом. Крім того, одне з недружніх угруповань схильне чинити розправу над недругами тишком, що перетворить зіткнення з ними на смертельну гру в кішки-мишки.

І без нових заражених теж не обійдеться. Адже за кілька років інфекція, що знищила світ, мутувала. Розробники не розкривають всі карти як щодо сюжету, так і щодо геймплею.

Naughty Dog обіцяють, що нова частина серії – наймасштабніша відеогра, яку вони коли-небудь робили. Для дослідження будуть доступні великі локації, на яких, крім сюжетних секцій, будуть розміщені різні додаткові завдання, які можна і не знайти під час першого проходження.

Заява розробників про масштабність підтверджує і те, що The Last of Us Part II поставлятиметься на двох Blue-ray дисках. Водночас у відеогрі не буде мультиплеєра, який вже більше 10 років є нормою для всіх проектів Naughty Dog.

Перша частина The Last of Us перевернула уявлення багатьох людей про відеоігри і те, як вони можуть розповідати дійсно зворушливі історії. І від другої відеоігри в серії чекають не меншого.

Дата виходу: 19 червня

Платформи: PlayStation 4

Valorant

На диво швидко після закритої бети відеогра в жанрі shooter Valorant вийде у відкритий доступ.

Відеогра нагадує суміш популярних Counter-Strike і Overwatch. Команди ділитимуться на команди атаки і захисту, одним з яких необхідно встановити пристрій, схожий на бомбу, а іншим – не дати цього зробити або знешкодити його.

Як і в Counter-Strike, в Valorant кожна смерть в раунді – незворотна. Тобто до кінця раунду гравець не зможе допомагати своїй команді і може лише спостерігати за тим, що відбувається.

Перед початком матчу гравці вибиратимуть собі одного з героїв, які діляться на кілька класів і мають унікальні вміння. Не обов’язково допомагати команді, вбиваючи ворогів.

У деяких героїв є можливість позначити місцезнаходження ворожих гравців, загородити їм вид на важливу точку і багато іншого. Це повинно внести більшу різноманітність тактик як на низьких, так і на високих рангах.

Кожного раунду за свої дії гравці зароблятимуть гроші, які вони можуть витратити на купівлю вмінь і зброї. Тому в Valorant не буде такої обмеженості героїв, як в Overwatch.

Riot Games обіцяють прекрасну оптимізацію відеогри, завдяки чому її можна буде запустити навіть на слабких ПК. Завдяки цьому випробувати її зможе набагато більше людей.

Дата виходу: 2 червня

Платформи: ПК

Desperados 3

Любителям тактичних стелс-відеоігор цього місяця випаде можливість зіграти в незвичайний Desperados 3, події якого відбуваються в епоху дикого заходу.

Вперше після 2006 року фанати серії отримають нову частину, яка стане приквелом. Під контролем гравців опиниться мисливець за головами Джон Купер. У досягненні цілей йому допомагатимуть четверо інших персонажів з банди, у кожного з яких свій підхід до вирішення проблем.

Під час виконання завдань гравці можуть використовувати як стелс-підхід, так і готувати дуже гучні пастки, які дозволять швидко розправитися з ворогами.

Зазвичай такі відеоігри спираються на покроковий гемплей. Однак в Desperados 3 все відбуватиметься в реальному часі, тому кожен свій крок доведеться прораховувати наперед і швидко реагувати на зміну ситуації.

Однак буде у відеогрі і спеціальна опція, яка дозволяє зупинити час, щоб підлаштуватися під ту чи іншу ситуацію.

Розробники обіцяють, що кожен рівень можна буде пройти багатьма різними способами. Можна сказати, що гравців чекає такий собі ізометричний Hitman в епоху дикого заходу.

Дата виходу: 16 червня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Фото: PlayStation, Desperados Game

Видео: PlayStation, VALORANT