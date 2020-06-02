У червні 2020 в Україні буде 14 святкових днів.
У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.
У понеділок 8 червня українці також відпочиватимуть. Це пов’язано з тим, що Трійця в 2020 році припадає на неділю, 7 червня. Тому наступний день після свята буде також вихідним. Однак на підставі розпорядження роботодавець сам ухвалює рішення, на коли перенести робочий день.
Трійця – одне з найбільших свят. Традиційно в цей день віряни приходять на службу до церкви. У приміщенні заведено прикрашати все зеленню – травою і квітами. В цей день рекомендується відмовитися від домашніх справ і стрижки. Зазвичай на Трійцю всі відпочивають на природі і ходять в гості до близьких.
28 червня відзначається День Конституції України, який випадає на неділю, тому наступного дня українці також відпочиватимуть.
Свята в червні
1 червня – День захисту дітей
Свято покликане поліпшити добробут дітей, та захистити їх права.
5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища
Свято відзначається в усьому світі щорічно з 1974 року. Це найвідоміший день для проведення природоохоронних заходів.
6 червня – День журналіста
Професійне свято, яке відзначають журналісти, репортери, кореспонденти і всі причетні до журналістики в Україні.
7 червня – Трійця
Одне з найбільших православних свят. Відзначається на 50-й день після Великодня в неділю в день П’ятидесятниці.
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9 червня – Міжнародний день друзів
Відзначається в усьому світі щорічно. Свято покликане показати кожній людині, наскільки важлива дружба. Цей день – відмінний привід розповісти другу про його важливість у вашому житті.
14 червня – Всесвітній день донора
У цей день заведено дякувати тим, хто рятує життя людям, здаючи свою кров. Свято необхідне для того, щоб кожен усвідомлював необхідність регулярного донорства крові.
17 червня – Всесвітній день боротьби з посухою
Цей день необхідний для того, щоб кожен усвідомлював важливість проблеми опустелювання і говорив про неї.
20 червня – Всесвітній день біженців
Через війни та переслідування рідні місця залишають 24 людини за хвилину. У Всесвітній день біженців визначають лауреата Премії Нансена. Вона присуджується за заслуги в галузі захисту прав біженців.
21 червня – День медичного працівника
Професійне свято всіх співробітників сфери охорони здоров’я в Україні. В цей день вітають медиків і нагадують про важливість їх роботи.
23 червня – День державної служби України
За традицією, в цей день з професійним святом вітають держслужбовців. Тих, хто відзначився найбільше, нагороджують преміями та пам’ятними подарунками.
25 червня – День митної служби України
Щорічно в цей день керівництво країни вітає працівників митної служби зі святом. Відзначається цей день з 1992 року.
28 червня – День Конституції України
Одне з великих державних свят в Україні. Відзначається щорічно з 1996 року 28 червня.
28 червня – День молоді
В останню неділю червня відзначається День молоді. Свято заснували, щоб підтримати українську молодь.
До речі, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.