У 2020 році з 2 червня починають відзначати Всесвітній тиждень серцевого ритму. Щороку він припадає на вівторок першого повного тижня червня.
Його мета – покращити діагностику і лікування тих, хто страждає на аритмію.
Іменини 2 червня святкують Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.
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За православним календарем, 2 червня відзначають Знайдення мощей святителя Олексія, митрополита всієї Русі. Зараз вони поховані в Патріаршому Богоявленському соборі в Москві.
Також у цей день вшановують пам’ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які постраждали за християнську віру.
Народні прикмети на 2 червня:
- Жаби сильно квакають – буде гарний урожай огірків.
- Бджоли сердито жалять – до дощу.
- Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня випаде сніг.
- Якщо 1 і 2 червня йде дощ, то червень буде посушливий.
- Якщо ввечері багато роси, то наступного дня буде сонячна погода.
Що не можна робити 2 червня:
- Не можна сваритися, особливо з рідними.
- Не бажано їсти м’ясні продукти, краще замінити їх овочами або фруктами.
До речі, у червні на українців чекають два великих свята – Трійця і День Конституції. З цієї нагоди у першому місяці літа будуть додаткові вихідні. Скільки відпочиватимуть українці у червні – дивіться в матеріалі.