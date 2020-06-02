У вівторок, 2 червня, Місяць перебуває в знаку Терези. Це 12 місячний день.

Вдалий час для великих покупок та інших серйозних капіталовкладень. Увечері 2 червня після робочого дня необхідно розслабитися і повністю відкласти всі справи.

У 12 місячний день астрологи не рекомендують починати нічого нового, краще завершити старі справи, які давно вже чекають рішень.

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Сприятливий період для планування. Однак в спілкуванні з колегами можуть бути труднощі. Незважаючи на те, що цей день буде вдалим для ділового співробітництва, можуть бути проблеми з прийняттям рішень.

Всі сумніви, які виникнуть в 12 місячний день, варто відкласти.

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