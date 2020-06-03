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Факти / Lifestyle

День ангела Олени – привітання у листівках

День ангела Олени святкують 3 червня.

З давньогрецької мови це ім’я перекладається, як сонячна та сонячне світло. Також воно означає факел, вогонь.

Ім’я Олена походить від імені бога Сонця Геліоса.

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День ангела Олени припадає на 10 днів у році. Вважається, що потрібно святкувати у той день, який найближчий до дати дня народження.

3 червня свято відзначають на честь рівноапостольного царя Костянтина та його матері Олени, яка відзначилася своєю діяльністю з розповсюдження християнства та проведеними нею розкопками у Єрусалимі.

У народі вірили у такі прикмети у цей день:

  • якщо рясно зацвіла горобина – буде хороший врожай льону;
  • 3 червня йде дощ з грозою, восени погода буде дощова;
  • закувала зозуля, на гарну погоду.

Також молоді дівчата плели вінки у цей день, щоб вшанувати покровительку, яка захистить в подальшому долю дівчини.

Раніше вважалося, що під час цього свята вирушати у далеку дорогу та нарікати на свою долю не можна, адже негараздів стане більше.

Факти ICTV підготували листівки для привітання з Днем ангела Олени.

день ангела Олени

день ангела Олени

день ангела Олени

день ангела Олени

День ангела Олени

Раніше Факти ICTV склали місячний календар на червень 2020 щодо сприятливих днів та заборон.

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