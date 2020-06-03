День ангела Олени – привітання у листівках

День ангела Олени святкують 3 червня.

З давньогрецької мови це ім’я перекладається, як сонячна та сонячне світло. Також воно означає факел, вогонь.

Ім’я Олена походить від імені бога Сонця Геліоса.

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День ангела Олени припадає на 10 днів у році. Вважається, що потрібно святкувати у той день, який найближчий до дати дня народження.

3 червня свято відзначають на честь рівноапостольного царя Костянтина та його матері Олени, яка відзначилася своєю діяльністю з розповсюдження християнства та проведеними нею розкопками у Єрусалимі.

У народі вірили у такі прикмети у цей день:

якщо рясно зацвіла горобина – буде хороший врожай льону;

3 червня йде дощ з грозою, восени погода буде дощова;

закувала зозуля, на гарну погоду.

Також молоді дівчата плели вінки у цей день, щоб вшанувати покровительку, яка захистить в подальшому долю дівчини.

Раніше вважалося, що під час цього свята вирушати у далеку дорогу та нарікати на свою долю не можна, адже негараздів стане більше.

Факти ICTV підготували листівки для привітання з Днем ангела Олени.

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