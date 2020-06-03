Леонардо Ді Капріо – улюбленець публіки й самого Мартіна Скорсезе, один із найбільш високооплачуваних акторів сучасності і захисник довкілля. Він міг здобути свій перший Оскар у вісімнадцять, але завоював визнання і любов публіки набагато раніше, ніж золоту статуетку.

Сьогодні Факти ICTV створили рейтинг найкращих фільмів із Леонардо Ді Капріо.

10. Щоденник баскетболіста (1995)

Фільм про життя шістнадцятирічного підлітка Джима Керролла (Леонардо Ді Капріо) та його друзів, які захоплюються наркотиками, що поступово призводить до падіння й деградації. У владі героїну опиняється і Джим. За чергову дозу він готовий грабувати, вбивати і продаватися. Це історія про занурення на саме дно, звідки не всі зможуть повернутися до нормального життя.

Цей фільм із Леонардо Ді Капріо знятий за автобіографічним романом панк-музиканта Джима Керролла. Картина шокує жорстокими і відвертими сценами й заборонена до показу в деяких країнах.

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9. Що гнітить Гілберта Грейпа (1993)

Драма про непросте життя Гілберта Грейпа, який живе в маленькому містечку з населенням у тисячу жителів разом із розумово відсталим братом Арні (Леонардо Ді Капріо), двома сестрами та матір’ю-товстухою. Він багато працює, щоби забезпечити родину, і не бачить перспектив у безпросвітному житті. Але все змінюється, коли до містечка приїжджає вродлива молода дівчина Беккі.

Режисер фільму Ласс Галлстрем згадував, що коли вісімнадцятирічний Лео на зйомках перевтілювався у свого героя – розумово відсталого Арні, це було настільки правдоподібно, що навіть лякало. Ця роль принесла Ді Капріо перші номінації на Оскар і Золотий глобус.

8. Титанік (1997)

Титанік – лідер касових зборів і, мабуть, найвідоміший серед усіх фільмів із Леонардо Ді Капріо. Він виконав роль бідного художника Джека Доусона, який закоханий у дівчину з аристократичного світу Розу (Кейт Вінслет).

Титанік – це не просто фільм-катастрофа про затоплення найбільшого корабля в історії людства, який знятий із неймовірним розмахом. Це романтична історія про кохання двох вільних духом людей, на шляху яких став айсберг.

Титанік здобув 11 премій Оскар, зокрема в номінації Кращий фільм, і заклав початок міцної дружби Кейт і Лео, яка триває донині.

7. Банди Нью-Йорка (2002)

Історична драма Мартіна Скорсезе, яка переносить до Нью-Йорка 1863 року. У кримінальних кварталах міста є лише один закон – закон сили. Тут у хід йде будь-яка зброя, ніхто не рахує втрати й не оплакує вбитих.

В одній з сутичок від рук банди корінних американців гине ватажок іммігрантів Валлон, а його син Амстердам (Леонардо Ді Капріо) потрапляє до виправної школи. Пройде довгих шістнадцять років, і хлопець повернеться на нью-йоркські вулиці, щоб помститися за смерть батька.

6. Джанґо вільний (2012)

Сюжет фільму Квентіна Тарантіно Джанґо вільний переносить глядачів до Америки середини XIX століття, де в південних штатах панує рабовласницький устрій. Головні герої – мисливець за головами доктор Кінг Шульц і звільнений ним раб Джанґо знищують небезпечних злочинців і заробляють цим чималу суму грошей. Одного разу мисливці приїздять до маєтку харизматичного, жорстокого й ексцентричного рабовласника Келвіна Кенді (Ді Капріо).

За словами актора, Келвін Кенді – це найбільш нарцистичний, расистський і розпущений герой, якого він коли-небудь бачив.

5. Вовк з Уолл-стріт (2013)

Фільм Мартіна Скорсезе за мемуарами нью-йоркського брокера Джордана Белфора, який особисто вчив Ді Капріо під час зйомок: від брокерського сленгу до того, як поводитися під дією наркотиків.

Події картини починаються в 1987 році під час раптового обвалу індексу Доу-Джонса. Джордан Белфор працевлаштовується в невелику компанію, що займається дрібними акціями. Гострий розум, наполегливість і вроджена харизма швидко допомагають Белфору побудувати власну імперію, яка буде відмивати гроші, розробляти корупційні схеми, обманювати клієнтів і … заробляти мільйони.

Белфор марнує життя: смітить грошима, організовує розгульні вечірки з наркотиками й повіями. Допоки його збагаченням не починає цікавитися агент ФБР.

4. Острів проклятих (2009)

Ще одна геніальна робота Леонардо Ді Капріо й Мартіна Скорсезе з непередбачуваним пронизливим фіналом. Актор виконав роль маршала США Тедді Деніелса, який разом зі своїм напарником приїжджає на острів Шаттер. Тут розташована закрита лікарня для душевнохворих вбивць і маніяків. Поліцейським потрібно розшукати втікачку Рейчел Соландо, яка вбила трьох своїх дітей.

Але не все однозначно. Під час розслідування Тедді Деніелс сам зануриться в страшні й болісні спогади, які зберігає його підсвідомість.

3. Початок (2010)

Крістофер Нолан створював сценарій науково-фантастичного трилера Початок спільно з Леонардо Ді Капріо. Замість початкового фільму-головоломки вийшов фільм-подорож світом сновидінь.

Лео виконав головну роль талановитого злодія в небезпечному мистецтві вилучення цінних знань за допомогою техніки проникнення у чужу підсвідомість – Домініка Кобба. Він краде інформацію з глибин розуму, коли людина найбільш вразлива – під час сну. За свій талант Кобб заплатив високу ціну – він втратив усе, що колись любив. Одного разу в нього з’являється шанс усе виправити, але для цього доведеться зустрітися з підступним ворогом.

2. Легенда Г’ю Гласса (2015)

Епічний вестерн Легенда Г’ю Гласса приніс у 2016 році Ді Капріо довгоочікуваний Оскар після п’яти програних номінацій. Одразу після оголошення переможця Twitter вибухнув згадками про перемогу. У той же вечір Лео вирушив святкувати цю подію з друзями до ресторану, де забув свою золоту статуетку.

Головний герой – мисливець Г’ю Гласс (Леонардо Ді Капріо), якого поранила ведмедиця та зрадили друзі, змушений самостійно пробиратися дикими лісами Північної Америки. Щоби вижити, Глассу доводиться кинути виклик суворій зимі та ворожим племенам індіанців. Лише одне зброя залишилася для цього – його непохитна сила волі.

Заради цієї роди Ді Капріо довелося робити багато всього, чого б він не хотів повторювати ніколи в житті: стрибати в крижану річку, спати в тілі коня і їсти сиру печінку бізона, хоча він вегетаріанець.

1. Великий Гетсбі (2013)

Великий Гетсбі знятий за однойменним романом Френсіса Скотта Фіцджеральда. Фільм переносить до Америки 20-х років, в епоху джазу, падіння моралі й бутлегерів – королів контрабандного алкоголю.

Натхнений американською мрією, Нік Керравей (Тобі Маґвайр) приїжджає до Нью-Йорка і знайомиться із загадковим королем вечірок Гетсбі (Леонардо Ді Капріо). Він казково багатий, і це породжує багато чуток. Нік потрапляє до світу багатих, який далекий від ідеального – він сповнений ілюзій, нещасливого кохання, вічних метань і людських трагедій.

Гетсбі – один зі знакових персонажів, тому що його можна інтерпретувати по-різному: безнадійний романтик, одержимий божевільний або небезпечний гангстер, який чіпляється за багатство, – говорить Ді Капріо.

Раніше Факти ICTV публікували рецензію на фільм Одного разу в… Голлівуді з Ді Капріо в головній ролі, який не увійшов у наш сьогоднішній рейтинг.