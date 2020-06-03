Музика для тренування – плей-ліст

Багато людей полюбляє займатися спортом під музику. Це допомагає легше переносити навантаження, підвищує витривалість і збільшує швидкість реакції.

Факти ICTV вибрали кращу музику для тренування, яка відмінно мотивує, допомагає тримати темп і зробить ваші заняття ще продуктивнішими й цікавішими.

Розминка

Від розминки залежить, як загалом пройде тренування. Важливо добре розігріти м’язи й підготувати дихання. Тут потрібні спокійні треки із рівномірним помірним темпом. Така музика для тренування подарує мотивацію й добре налаштує вас.

Біг

Американський журнал Runner’s World опитав у соціальних мережах 1 200 бігунів і склав плей-ліст кращих пісень для бігу. До нього увійшли популярні треки, які змотивують вас почати ранок із пробіжки на свіжому повітрі.

Силове тренування

Ніщо так не заряджає, як рок і метал. Така музика дає прилив енергії для важкого й ефективного тренування. Якщо надаєте перевагу штанзі замість приємних пробіжок на свіжому повітрі, цей плей-ліст для вас.

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Фітнес і тренажерний зал

Ця добірка налаштує на продуктивне тренування в спортзалі і відмінно підійде для всіх видів фітнесу. Тут зібрані треки, які змусять вас зробити як мінімум ще один додатковий підхід.

Йога

Йога – насамперед, контроль почуттів, пізнання себе й можливість вийти за рамки сірих буднів. Атмосферна і спокійна музика стане гармонійним фоном для вправ і медитативних практик.

Розтяжка й заминка

Коли тренування майже завершене, саме час попрацювати над розтяжкою і виконати заминку. Це зробить ваше тіло підтягнутим і закріпить результат тренування. Спокійна і приємна музика стане в пригоді для цього.

Займатися спортом під ритмічну музику – це чудово. А під улюблену ритмічну музику – ще краще. Створіть свій плей-ліст, який буде заряджати бойовим настроєм, й оновлюйте його хоча б раз на тиждень, щоб ефект, що окриляє, не зменшувався.

До слова, раніше Факти ICTV розповідали, що Настя Каменських показала комплекс вправ для пресу, який допомагає зберегти гарну форму. Їх можна виконувати вдома в зручний час.