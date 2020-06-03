Холодно та волого в Україні в середу, 3 червня. В усіх регіонах синоптики прогнозують дощі та грози.

Вітер переважатиме південний – до 7-12 м/с.

Найтепліша погода – на сході країни. У цих областях від +19 до +22.

На півдні трохи прохолодніше: +17 +21.

У центральних регіонах +16 +19, на півночі – від +13 до +18.

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На заході +13 +15, на північному заході +12 +14.

У Києві дощ, вночі 6-8, а вдень 16-18 градусів тепла.

Якщо порівнювати з погодою 2 червня, то сьогодні в середньому температура повітря буде на пару градусів вища.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського констатують, що календарна весна завершилася, а метеорологічне літо у Києві ще не настало. Метеорологи пояснюють це тим, що травень 2020 року був дуже холодним та дощовим. Зокрема, середньомісячна температура становила +12,4, що на 2,8°С нижче кліматичної норми.

Зазвичай літо в Києві починається 14 травня, найпізніше воно приходило у 1990 та 2001 рока – 7 червня.

Синоптики прогнозують, що погода у червні 2020 в Україні буде спекотною та з грозами.