Холодно та волого в Україні в середу, 3 червня. В усіх регіонах синоптики прогнозують дощі та грози.
Вітер переважатиме південний – до 7-12 м/с.
Найтепліша погода – на сході країни. У цих областях від +19 до +22.
На півдні трохи прохолодніше: +17 +21.
У центральних регіонах +16 +19, на півночі – від +13 до +18.
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На заході +13 +15, на північному заході +12 +14.
У Києві дощ, вночі 6-8, а вдень 16-18 градусів тепла.
Якщо порівнювати з погодою 2 червня, то сьогодні в середньому температура повітря буде на пару градусів вища.
У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського констатують, що календарна весна завершилася, а метеорологічне літо у Києві ще не настало. Метеорологи пояснюють це тим, що травень 2020 року був дуже холодним та дощовим. Зокрема, середньомісячна температура становила +12,4, що на 2,8°С нижче кліматичної норми.
Зазвичай літо в Києві починається 14 травня, найпізніше воно приходило у 1990 та 2001 рока – 7 червня.
Синоптики прогнозують, що погода у червні 2020 в Україні буде спекотною та з грозами.