Трійця 2020 випадає на 7 червня і святкуватиметься три дні. Традиційно Трійця – це 50-й день після Світлого Воскресіння Ісуса Христа, яке цьогоріч українці відзначали 19 квітня.
7 червня – це державне свято. Згідно з постановою українського уряду, якщо таке свято випадає на неділю, наступний день також буде вихідним.
У перший тиждень червня українці відпочиватимуть три дні:
- 6 червня (субота);
- 7 червня (неділя, Трійця);
- 8 червня (понеділок).
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Крім того, три дні поспіль українці відпочиватимуть і наприкінці червня – 27, 28 і 29 числа. Додатковий вихідний подарує українцям ще одне державне свято – День Конституції України.
Календар неофіційних свят 2020 дивіться на Фактах ICTV.