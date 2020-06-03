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Факти / Lifestyle

Скільки вихідних на Трійцю 2020

Трійця 2020 випадає на 7 червня і святкуватиметься три дні. Традиційно Трійця – це 50-й день після Світлого Воскресіння Ісуса Христа, яке цьогоріч українці відзначали 19 квітня.

7 червня – це державне свято. Згідно з постановою українського уряду, якщо таке свято випадає на неділю, наступний день також буде вихідним.

У перший тиждень червня українці відпочиватимуть три дні:

  • 6 червня (субота);
  • 7 червня (неділя, Трійця);
  • 8 червня (понеділок).

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Крім того, три дні поспіль українці відпочиватимуть і наприкінці червня – 27, 28 і 29 числа. Додатковий вихідний подарує українцям ще одне державне свято – День Конституції України.

Календар неофіційних свят 2020 дивіться на Фактах ICTV.

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