День Святої Трійці прив’язаний до Великодня, тому не має постійної дати. Свято припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння, звідси інша назва – П’ятидесятниця. У 2020 році це 7 червня.

Трійцю відзначають три дні. У народі їх називають Зеленими святами.

Трійця 2020 року – історія

Через 50 днів після Великодня на святих апостолів Ісуса Христа зійшов Святий Дух, що символізує триєдність Бога.

У цей день Ісус наділив своїх послідовників даром говорити різними мовами.

Весь тиждень після Трійці називають Зеленими святами. За легендою, саме в цей період Бог створив землю і засіяв її різноманітною зеленню.

Тому храми і будинки на Трійцю прикрашають гілками берези, клена та іншої зелені. Це символізує оновлення душі.

Традиції на Трійцю 2020

Готуються до Трійці заздалегідь. У Зелену суботу будинок прикрашають свіжими гілками верби, клена, берези, липи, різними квітами та запашними травами, а підлогу – осокою. Господині печуть пироги, а в деяких регіонах фарбують яйця в зелений колір.

А ще поминають померлих рідних – це Троїцька поминальна субота. У храмах ставлять свічки за упокій та замовляють панахиду.

У 2020 році в цей день в Україні будуть також Гробки (Проводи), оскільки поминальні дні перенесли з 28 квітня на 6 червня через карантин.

У Зелену неділю віруючі йдуть до церкви на службу і освячують гілки берези та іншу зелень. Букет приносять додому і зберігають як оберіг від усякої нечисті.

Заведено також ходити один до одного в гості, а на вулиці влаштовуються масові гуляння і ярмарки.

Молодь в язичницькі часи водила хороводи з піснями, а дівчата ворожили на вінках, опускаючи їх в річку. Якщо зник з поля зору – скоро просватають.

Традиційно саме на Трійцю потрібно свататися, а грати весілля – на Покрову (14 жовтня).

У Зелений понеділок – День Святого Духа, або Богодухів день – священики після служби в храмах йшли в поле, щоб читати молитви про благословення на майбутній урожай.

У цей день в колодязях освячували воду, а хлопці вибирали собі наречених. Був популярним обряд водіння Тополі. Для цього вибирали найкрасивішу дівчину в селі. Прикрасивши її вінками зі свіжих квітів та стрічками, Тополю водили вулицями. Зустріти її вважалося великою удачею.

До речі, на Трійцю дівчата вмивалися росою – щоб надовго зберегти молодість і красу.

Що не можна робити на Зелені свята

Головна заборона – не можна працювати на землі (копати, сапати, косити траву, колоти дрова і садити рослини).

Небезпечно купатися – русалки можуть залоскотати до смерті. Вони виходять з річок, влаштовують ігри та живуть в лісах до Петрова дня (12 липня).

Заборонена будь-яка важка робота, а також прання, прибирання та шиття.

Не можна грати весілля, проводити обряди вінчання і хрещення.

Викидати зелень, якою прикрашають будинки на Трійцю, заборонено – тільки спалювати.

Виходити з дому без хрестика на шиї, тому що в цей період прокидається нечиста сила.

На Трійцю українці відпочиватимуть три дні – 6, 7 і 8 червня, тому що це державне свято. Воно припадає на неділю, відповідно понеділок буде також вихідним.

У перший місяць літа три вихідних поспіль буде також на День Конституції України – 27, 28 і 29 червня.