Нещодавно у календарі з’явився Всесвітній день велосипеда, який відзначається 3 червня. Ініціатор свята – соціолог Лешек Сібільський, а підтримала його Генасамблея ООН, у квітні 2018 року ухваливши відповідну резолюцію. Свого часу він був у збірній Польщі з велоспорту, звідси така любов до велосипедів.
Серед жартівливих свят – День повторень та День піти з роботи раніше, про походження яких нічого невідомо.
У церковному православному календарі – це день пам’яті Святої Олени Константинопольської. У народі його називають Олениним днем. За давньою традицією, на Олени заведено сіяти льон – щоб був хороший урожай.
Іменини 3 червня відзначають: Олена, Костянтин, Михайло, Федір та Ярослав.
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Народні прикмети на 3 червня:
- За погодою на Олени прогнозували, якою буде осінь. Якщо дощ і гроза – дощовою та вітряною. Навіть приказка була: Якщо на Олену-льоносійку негода – до негоди восени.
- Зацвіла горобина – до хорошого урожаю льону.
- Туман над лісом – восени буде багато грибів.
- Коники голосно скрекочуть увечері – на гарну погоду.
- Якщо квакають жаби – чекайте погіршення погоди.
- Почути зозулю на Оленин день – до удачі та гарних новин.
Що не можна робити 3 червня:
- Дівчатам не можна заплітати коси і робити зачіски – якщо хочуть, щоб волосся швидко росло та було гарним.
- Носити речі темного кольору, інакше будуть проблеми з другою половинкою.
- Піднімати знайдені прикраси.
У червні 2020 року в Україні двічі будуть тривалі вихідні – на Трійцю та День Конституції, оскільки це державні свята. Тобто українці відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 і 8 червня, а також 27, 28 і 29 червня.
Загалом у перший місяць літа буде 10 вихідних.