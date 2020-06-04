У суботу, 6 червня, дощі з грозами охоплять захід та північ України. Жителі усіх регіонів відчують значне потепління.

У південних, східних та центральних областях можна засмагати, адже температура сягатиме +28.

На півночі – від +25 до +27, на заході +22 +24.

У Києві у Троїцьку батьківську суботу дощ може завадити відвідуванню могил родичів на кладовищах. Хоча буде доволі тепло: вночі 13-15, а вдень 25-27 вище нуля.

У неділю, 7 червня, на Трійцю, синоптики прогнозують опади у західних та Житомирській областях, на решті території сухо і тепло.

На сході місцями до +30, у південних та центральних регіонах – від +26 до +28.

На півночі стовпчики термометрів підніматимуться до +27, на заході – максимум +24.

У столиці без опадів, вночі 13-15, вдень 25-27 градусів тепла.

У понеділок, 8 червня, який теж вихідний, на заході дощі з грозами не припиняться. Зачепить циклон також Житомирську та Вінницьку області.

У південних та східних областях температура підніметься до +31.

У центрі та на півночі – від +27 до +29.

Через опади на заході буде найхолодніше – в середньому +24.

У Києві сухо, вночі 17-19, вдень 27-29 градусів тепла.

Гарна погода на Трійцю дуже важлива, адже українці відпочиватимуть три дні – 6, 7 і 8 червня. Тривалі вихідні очікуються і наприкінці першого місяця літа – на День Конституції України – 27, 28 та 29 червня.