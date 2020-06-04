Фільми із Дженніфер Еністон: топ-6

Дженніфер Еністон стала популярною ще у 90-ті, коли на екрани вийшов культовий серіал Друзі. Актриса неперевершена в комедійному жанрі – їй блискуче вдаються ролі дивакуватих, смішних і нескінченно чарівних героїнь.

Факти ICTV створили добірку фільмів із Дженніфер Еністон, які можна дивитися онлайн усією родиною.

6. Ми – Міллери (2013)

Американський комедійний фільм із Дженніфер Еністон та Джейсоном Судейкісом у головних ролях.

Дрібний наркоторгівець Девід Кларк постачає наркотики кухарям і нудьгуючим домогосподаркам, але не дітям. Він вважає себе чесною і принциповою людиною. Якось Кларк допомагає сусідському хлопчині Кенні, і на нього нападають хулігани-панки. Унаслідок цього він втрачає виручку, яку має віддати своєму постачальникові.

Щоби знову заробити гроші, Кларк має перевезти велику партію наркотиків із Мексики. А для реалізації задуманого він залучає сусідів – стриптизерку Роуз (Дженніфер Еністон), сусідського хлопчину Кенні й вуличну дівчину Кейсі. Вдаючи із себе щасливе сімейство Міллерів, наші герої вирушають у дорогу.

Читайте: Любов, похорони і псих: топ-5 кращих романтичних комедій

5. Дружина напрокат (2011)

Комедійна мелодрама Дружина напрокат із Дженніфер Еністон і Адамом Сендлером – це римейк на відомий фільм Квітка кактуса 1969 року.

Головний герой Денні знайомиться із Палмер, і щоб справити враження на дівчину, розповідає про дружину, якої насправді не існує, і складне сімейне життя. Палмер співчуває й неодмінно хоче познайомитися з дружиною. Тепер Денні доведеться придумати, як виплутатися зі складної ситуації. На допомогу приходить чарівна колега Кетрін (Дженніфер Еністон) зі своїми дітьми.

4. Рок-зірка (2001)

Фільм переносить у 80-ті, в епоху розквіту року.

Головний герой – Кріс Коул – витягує щасливий квиток у житті і здійснює свою мрію. Звичайний хлопець із невеликого містечка стає вокалістом крутого рок-гурту Steel Dragon. Коул одразу занурюється у світ божевілля, а компанію йому складає його подруга й менеджер Емілі (Дженніфер Еністон).

В основі сюжету лежить реальна історія Тіма Оуенса й хеві-метал гурту Judas Priest.

3. Ціна зради (2005)

Драматичний трилер від шведського режисера Майкла Гафстрема. Це історія про рекламного агента Чарльза Шайна. У нього є дружина й дочка, і все життя проходить спокійно й розмірено. Щодня він сідає в поїзд до Манхеттена і їде на роботу.

Якось Чарльз спізнюється на свій рейс і сідає до іншого потяга, де знайомиться з чарівною жінкою Люсіндою (Дженніфер Еністон). Невинний флірт може спричинити багато неприємностей і назавжди змінити життя Чарльза.

2. Марлі та я (2008)

Сюжет фільму Марлі та я заснований на мемуарах Джона Грогана. Це історія про молоду пару – Джона і Джейн Гроганів (Дженніфер Еністон). Подружжя переїздить до нового міста. Їхнє життя сповнене планами – купити будинок, народити дітей. Але … спочатку сімейство, послухавшись порад друзів, заводить собаку.

Милий на вигляд лабрадор Марлі виявляється вкрай вередливою й винахідливою собакою. Хто б міг подумати, що це стане справжнім випробуванням у житті Гроганів.

За зйомки в цій картині Дженніфер Еністон отримала значний гонорар у $8 млн.

1. Брюс Всемогутній (2003)

Успішний журналіст Брюс Нолан відомий смішними й цікавими сюжетами. Але в душі він залишається песимістом, відчуває себе самотнім і тільки мріє про те, щоб отримати підвищення на службі та стати телеведучим.

Одного разу Брюса звільняють, і тоді нещасний, розчарований герой кидає виклик Богу. Всевишній вирішує питання мудро – пропонує Брюсу помінятися місцями і спробувати самому змінити світ на краще. Але що буде, коли герой почне використовувати божественну силу на свій розсуд?

Дженніфер Еністон виконала у фільмі роль чарівної дівчини Брюса – Грейс.

Нещодавно Факти ICTV робили добірку топ-10 найкращих фільмів про подорожі. Багато робіт із нашого рейтингу засновані на реальних подіях.