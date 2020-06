Факти ICTV підготували добірку музики для сну.

Ми обрали ліричні композиції в різних музичних жанрах – від класики року до інді і R&B, які допоможуть розслабитися, трохи помріяти й побачити гарні сновидіння.

Linkin Park – In the end (Mellen Gi & Tommee Profitt Remix)

Ремікс на всесвітньо відомий хіт Linkin Park в жанрі інді став не менш популярним, ніж оригінал пісні. Доповнює композицію кліп із красивими зимовими краєвидами.

Poets Of The Fall – Sleep

Романтична композиція фінських рокерів Poets Of The Fall Sleep – це справжня колискова, яку співає чоловік коханій жінці.

Nightwish – Sleeping sun

Лірична балада Sleeping Sun стала одним із головних хітів Nightwish. Вона присвячена сонячному затемненню, яке відбулося в 1999 році. Пропонуємо послухати пісню у виконанні колишньої вокалістки групи – Тар’ї Турунен. У кліпі музиканти постали в образах середньовічних лицарів, які борються із ворогами.

Righteous Brothers – Unchained melody

Пісня Unchained melody підкорила американські й британські чарти, стала справжньою класикою і увійшла до рейтингу 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone. Одна із кращих композицій, щоб розслабитися перед сном.

Kansas – Dust in the wind

Пісня про те, що вічні у світі тільки небо й земля, а всі проблеми й переживання – швидкоплинні, як dust in the wind (пил на вітрі).

Flёur – Колискова для сонця

Композиція українського гурту Flёur – трохи сумна й нескінченно красива колискова для сонця. Така музика для сну й розслаблення наштовхує на глибокі й дуже особисті думки.

Ed Sheeran – Kiss me

Трохи романтики перед сном подарує улюбленець мільйонів меломанів Ед Ширан. Одна із найбільш чуттєвих його пісень про те особливе почуття, коли закохуєшся й хочеш дарувати тепло коханій людині.

John Legend – All of me

Джон Ледженд присвятив фортепіанну баладу All of Me своїй дружині Кріссі Тейген. У кліпі є кадри, які відзняті на весільній церемонії співака, і від цього пісня і кліп стають ще більш чуттєвими, проникливими й романтичними.

Andy Williams – Moon river

Пісня Генрі Манчіні Moon river здобула популярність після того, як прозвучала у фільмі Сніданок у Тіффані, і стала справжньою американської класикою. Композиція здобула Оскар у номінації Найкраща пісня до фільму.

M83 – Outro

Пісня Outro французького колективу M83 написана в жанрі інді та електропопу. Це заспокійлива композиція із філософським змістом, що допоможе вам розслабитись.

Я король на своїй землі. І якщо зустрінусь із бурею пилу, я буду битися до кінця. Істоти із моїх сновидінь повстають і танцюють зі мною. Зараз і навіки я твій король, – співають музиканти.

Раніше Факти ICTV робили добірку десяти кращих пісень для ночі кохання, які також допоможуть розслабитися і створять романтичний настрій.