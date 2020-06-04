4 червня День ангела святкує Софія. Вона імпульсивна, ім’я перекладається з грецької, як глибока.

Софія любить допомагати іншим і ніколи не відмовить у допомозі. Вона завжди намагається проявляти співчуття. Софія всього в житті домагається сама, але для неї важлива підтримка близьких.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Софії в СМС і картинках.

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Хай ангел від бід тебе захищає,

І серце твоє від нудьги вберігає!

Тебе ж вітаю в славний день,

Бажаю сміху та пісень!

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Софіє, вітаю з Днем ангела! Бажаю, краси й доброти, чуйності та підтримки, взаєморозуміння і турботи. Нехай тебе оточує гармонія, достаток, комфорт і безтурботність. Міцного здоров’я, відданих друзів та успіху у всіх запланованих справах!

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Вітаю тебе, мила Софіє, з іменинами та від душі бажаю жити з натхненням в душі і щирою любов’ю в серці, успішно йти життям назустріч своєму щастю і коханню, відкривати для себе нові перспективи та дарувати радість близьким людям.

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У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання.

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