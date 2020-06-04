Двох німецьких туристів спіймали у Великому каналі Венеції, де вони вирішили скупатися.

Чоловіків оштрафували на 400 фунтів стерлінгів, бо купання у каналах Венеції заборонено.

Пірнальники, яких виловили правоохоронці, були босими та в одних шортах для плавання.

Інцидент стався у перший день, коли Італія відкрила свої кордони після карантину.

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Канали Венеції знову привабливі для купання

Канали Венеції, які зазвичай виглядають дуже каламутними, знову стали прозорими, коли італійська влада ввела обмежувальні заходи через коронавірус.

У мережі з’являлися відео, на яких вперше за 60 років під водою можна було побачити риб та навіть дельфінів.

Вода очистилася після того, як туристи самоізолювалися, через що рух гондол та іншого транспорту каналами припинився, тому осад, який піднімався у звичайні дні, осів на дно.