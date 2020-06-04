PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Напірнали на 400 фунтів штрафу: у Венеції туристи скупалися у каналі

Двох німецьких туристів спіймали у Великому каналі Венеції, де вони вирішили скупатися.

Чоловіків оштрафували на 400 фунтів стерлінгів, бо купання у каналах Венеції заборонено.

Пірнальники, яких виловили правоохоронці, були босими та в одних шортах для плавання.

Інцидент стався у перший день, коли Італія відкрила свої кордони після карантину.

Читайте: Квитки вже у продажу: Ryanair запускає рейси з України до Італії

Канали Венеції знову привабливі для купання

Канали Венеції, які зазвичай виглядають дуже каламутними, знову стали прозорими, коли італійська влада ввела обмежувальні заходи через коронавірус.

У мережі з’являлися відео, на яких вперше за 60 років під водою можна було побачити риб та навіть дельфінів.

Вода очистилася після того, як туристи самоізолювалися, через що рух гондол та іншого транспорту каналами припинився, тому осад, який піднімався у звичайні дні, осів на дно.

Джерело: Daily Mail

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка