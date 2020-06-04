Що не можна робити на Трійцю 2020

Православні християни відзначать Трійцю 2020 7 червня. Дата свята щороку різниться, оскільки прив’язана до Великодня. Трійця відзначається щорічно через 50 днів після найбільшого свята.
Як і Великдень, Трійцю святкують у неділю, а наступний день стає вихідним.
Також, як і у багатьох свят, у Трійці 2020 є заборони і вони не обмежуються важкою роботою або прибиранням.
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Трійця 2020: що не можна робити:
- Працювати в городі. Зокрема, не можна копати, садити, косити і полоти траву.
- Купатися. Вважається, що, якщо на Трійцю залізти у воду, то русалки, які активно плавають у водоймах, можуть почати лоскотати. Це може призвести до смерті.
- Заборонена домашня робота – прати одяг, мити підлогу, замітати і зашивати речі.
- Одружуватися, вінчатися.
- Хрестити дітей.
Традиційно на Трійцю розкидають зелень в будинках, яка служить оберегом житла. Після свят, її необхідно спалити.
У зв’язку з Трійцею в українців буде три вихідні дні – 6, 7 і 8 червня. Свято вважається державним і випадає на неділю, а значить дає додатковий день відпочинку в понеділок.