Що почитати влітку 2020 - кращі книги

Літній відпочинок для багатьох асоціюється з морем, сонцем і теплими приємними вечорами. Але відпочинок влітку 2020 точно відрізнятиметься від попередніх років через карантин і пандемію коронавірусу.

Хоча Україна планує поступово відновлювати міжнародне сполучення, тому хтось все ж вирушить у відпустку за кордон, а хтось обере внутрішній туризм.

Факти ICTV підготували список, що почитати влітку 2020. Насолодитися книгами ви зможете як у дорозі, коли прямуватимете до вашого місця відпочинку, так і ніжачись на теплому сонечку на пляжі.

Пітер Мейл – Рік у Провансі

У книзі автор настільки докладно описує місто, що читач повністю поринає у його атмосферу. Все через те, що Пітер Мейл розповідає про кожен місяць, проведений у Провансі, і про його особливості.

Так, зі сторінок книги читач може відчути смак стиглого винограду, який збирають у жовтні, а також спостерігати за всіма тонкощами святкування Різдва у Провансі.

Ніна Джордж – Маленька паризька книгарня

Ця книга підійде для усіх любителів романтики, Парижа і подорожей. Вона змусить читача згадати своє перше кохання і відчути легкий смуток за минулими почуттями.

Разом із головним героєм Жаном кожен зможе зануритися у власні найболісніші спогади, подорожуватиме і зустрічатиметься з надзвичайними людьми.

Білл Брайсон – Прогулянка лісами. Двоє лінюхів проти дикої природи

Рецензенти сміливо рядять цю книгу для тих, у кого не буде можливості виїхати на природу. Бо, читаючи її, кожен зможе сповна насолодитися красою навколишнього світу, а також посміятися над пригодами двох друзів, які вирушають у мандрівку.

Читач пройде разом з ними Аппалацькою стежкою, що простягається більш як на 3,5 тис. км, і зможе побачити величні гори, тихі ліси і блискучі озера.

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Туве Янссон – Літня книга

Власне, промовиста назва книги вже вказує на те, що її потрібно прочитати влітку 2020. У центрі сюжету – дівчинка, яка відпочиває разом з татом і бабусею в хатинці на острові.

Бабуся з онукою вибираються на прогулянки і говорять про птахів і квіти, Бога, страхи, забобони і навіть нестерпних родичів. А всі ці розмови супроводжуються майстерним описом природи, яким читач може насолодитися сповна.

Сергій Мартинюк – Капітан Смуток

За сюжетом, хлопець на ім’я Пі вирушає зі своїм єдиним другом в мандри Україною. На цьому шляху герої зустрічають придорожніх волоцюг, ображених на світ художників, вже забутих зірок рок-н-ролу.

Сергій Колос, говорячи про роман, зазначав, що це історія про дорогу власним життям, країною, часом та почуттями. Тому вона точно сподобається тим, хто зараз на роздоріжжі і не знає, куди далі рухатися.

Дзвінка Матіяш – Дорога святого Якова

Авторка книжки розповідає про те, як разом зі своїм чоловіком вирушила у мандрівку дорогою святого Якова. Вони пройшли пішки з наплічниками на плечах 900 км через усю Іспанію до міста Сантьяго-де-Компостела і до мису Фіністерра.

Тому на сторінках книги читач побачить все – від фізичних і моральних зусиль, без яких не подолати такий шлях, до знайомства з людьми з різних країн.

Тетяна Давиденко – Країна призначення

Це збірка подорожніх нарисів, написаних у формі листів. Тут розповідається як про найекзотичніші куточки планети, так і про українські міста.

Саме тому не варто дивуватися, коли ви побачите розповіді з Кенії чи Дрогобича, з крайньої точки землі на мисі Рока у Португалії чи з Севастополя, з Греції або Харкова.

Якщо ж ви плануєте витратити свій час у відпустці, прочитавши кілька книг для саморозвитку, тоді вам краще звернути увагу на п’ять книг, які радить Білл Гейтс. Засновник корпорації Microsoft переконаний, що саме вони допоможуть не тільки розслабитися, а й збагатять вас новими знаннями.