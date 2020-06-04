Американська компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками в рамках проекту Starlink.

Так, на орбіту компанія вже вивела 480 супутників.

Ракету запускали на мисі Канаверал 3 червня о 9.25 p.m. EDT (4 червня о 4.25 за київським часом).

Нові супутники Starlink виведуть на еліптичну орбіту (висота від 212 до 386 км). Коли інженери перевірять їх працездатність, то вони на власних іонних двигунах піднімуться на штатну орбіту (висота 550 км).

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Ця місія відрізнялася від попередніх. У SpaceX розповіли, що вперше на орбіту вивели супутники Starlink з козирком, який розгортається, аби не допустити потрапляння сонячного світла на дзеркальні поверхні супутника.

Причиною запуску таких апаратів стали скарги астрономів, яким заважала надмірна яскравість супутників. Апарати Starlink дуже добре видно в нічному небі через кут сонячних панелей, що відбивають світло.

Starlink – проект системи супутників, який розробила американська компанія Ілона Маска SpaceX.

Метою проекту є забезпечення жителів Землі дешевим і високошвидкісним інтернетом. В рамках реалізації Starlink компанія запустить на орбіту близько 30 тис. супутників.

Перший приватний політ на МКС

Приватна компанія SpaceX у співпраці з NASA вперше в історії США транспортувала астронавтів до МКС.

У неділю, 31 травня, капсула Crew Dragon компанії SpaceX успішно пристикувалася до Міжнародної космічної станції і двоє американських астронавтів зайшли на її борт.

Спочатку запуск Crew Dragon планували на 27 травня, однак за 16 хвилин до старту запуск вирішили перенести через несприятливі погодні умови.