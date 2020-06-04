4 червня українські віряни відзначають день святого мученика Василіска, який загинув від рук язичників, що змушували його відректися від віри в Христа.

Традиційно цей день називають Волошковим або Солов’їним.

Іменини святкують: Василиск, Софія, Павло Володимир, Данило, Михаїл, Макар, Іван.

30 травня – День працівників водного господарства та місцевої промисловості.

Також цього дня відзначають Міжнародний день дітей-жертв агресії.

Читайте: Календар церковних свят на червень 2020

Народні прикмети і традиції

Традиційно на вдачу жінки варили яйця круто.

Багато роси вранці – до хорошого врожаю.

Співає соловей вночі – на теплу і ясну погоду.

Туман та сирість – очікуйте грибного літа.

Що не можна робити сьогодні

Забороняється працювати на землі.

Приймати гостей та влаштовувати вечірки.

Цей день в історії

1664 — в США з’явилося місто Нью-Йорк, його перейменували із Нового Амстердаму.

1771 — відкриття Аляски данським мореплавцем Берингом.

1775 —знищення Запорізької Січі (за прямим наказом Катерини ІІ)

1921 — перша презентація парфумів Chanel № 5 у Франції.

1954 — підписання договору Про повну незалежність В’єтнаму.

1973 — радянська авіакатастрофа пасажирського літака Ту-144 (загинув весь екіпаж).

1989 — кривава акція протесту у Китаї на майдані Тяньаньмень з використанням танків проти мирного населення.

1989 — наймасштабніша залізнична катастрофа СРСР (біля Уфи відбувся вибух паливно-повітряної суміші; загинуло понад 600 осіб).

У повному церковному календарі на 2020 рік ви знайдете перелік найголовніших християнських свят, а також дати постів та поминальних днів. Головне свято червня – Трійця, яка припадає на 7 червня.