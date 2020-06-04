4 червня українські віряни відзначають день святого мученика Василіска, який загинув від рук язичників, що змушували його відректися від віри в Христа.
Традиційно цей день називають Волошковим або Солов’їним.
Іменини святкують: Василиск, Софія, Павло Володимир, Данило, Михаїл, Макар, Іван.
30 травня – День працівників водного господарства та місцевої промисловості.
Також цього дня відзначають Міжнародний день дітей-жертв агресії.
Читайте: Календар церковних свят на червень 2020
Народні прикмети і традиції
- Традиційно на вдачу жінки варили яйця круто.
- Багато роси вранці – до хорошого врожаю.
- Співає соловей вночі – на теплу і ясну погоду.
- Туман та сирість – очікуйте грибного літа.
Що не можна робити сьогодні
- Забороняється працювати на землі.
- Приймати гостей та влаштовувати вечірки.
Цей день в історії
- 1664 — в США з’явилося місто Нью-Йорк, його перейменували із Нового Амстердаму.
- 1771 — відкриття Аляски данським мореплавцем Берингом.
- 1775 —знищення Запорізької Січі (за прямим наказом Катерини ІІ)
- 1921 — перша презентація парфумів Chanel № 5 у Франції.
- 1954 — підписання договору Про повну незалежність В’єтнаму.
- 1973 — радянська авіакатастрофа пасажирського літака Ту-144 (загинув весь екіпаж).
- 1989 — кривава акція протесту у Китаї на майдані Тяньаньмень з використанням танків проти мирного населення.
- 1989 — наймасштабніша залізнична катастрофа СРСР (біля Уфи відбувся вибух паливно-повітряної суміші; загинуло понад 600 осіб).
У повному церковному календарі на 2020 рік ви знайдете перелік найголовніших християнських свят, а також дати постів та поминальних днів. Головне свято червня – Трійця, яка припадає на 7 червня.