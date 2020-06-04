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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 4 червня

4 червня українські віряни відзначають день святого мученика Василіска, який загинув від рук язичників, що змушували його відректися від віри в Христа.

Традиційно цей день називають Волошковим або Солов’їним.

Іменини святкують: Василиск, Софія, Павло Володимир, Данило, Михаїл, Макар, Іван.

30 травня – День працівників водного господарства та місцевої промисловості.

Також цього дня відзначають Міжнародний день дітей-жертв агресії.

Читайте: Календар церковних свят на червень 2020

Народні прикмети і традиції

  • Традиційно на вдачу жінки варили яйця круто.
  • Багато роси вранці – до хорошого врожаю.
  • Співає соловей вночі – на теплу і ясну погоду.
  • Туман та сирість – очікуйте грибного літа.

Що не можна робити сьогодні

  • Забороняється працювати на землі.
  • Приймати гостей та влаштовувати вечірки.

Цей день в історії

  • 1664 — в США з’явилося місто Нью-Йорк, його перейменували із Нового Амстердаму.
  • 1771 — відкриття Аляски данським мореплавцем Берингом.
  • 1775 —знищення Запорізької Січі (за прямим наказом Катерини ІІ)
  • 1921 — перша презентація парфумів Chanel № 5 у Франції.
  • 1954 — підписання договору Про повну незалежність В’єтнаму.
  • 1973 — радянська авіакатастрофа пасажирського літака Ту-144 (загинув весь екіпаж).
  • 1989 — кривава акція протесту у Китаї на майдані Тяньаньмень з використанням танків проти мирного населення.
  • 1989 — наймасштабніша залізнична катастрофа СРСР (біля Уфи відбувся вибух паливно-повітряної суміші; загинуло понад 600 осіб).

У повному церковному календарі на 2020 рік ви знайдете перелік найголовніших християнських свят, а також дати постів та поминальних днів. Головне свято червня – Трійця, яка припадає на 7 червня.

 

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