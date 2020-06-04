У четвер, 4 червня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 14 місячний день.

Найкращий день для прийняття важливих рішень і кардинальних змін. У цей період буде хороша можливість концентруватися на справах, які ви раніше відкладали.

У 14 місячний день можна сміливо братися за будь-які починання, не боячись перешкод.

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4 липня можуть виникати сварки з близькими і конфлікти на роботі, однак астрологи рекомендують намагатися не провокувати скандали.

У цей день не рекомендується займатися домашніми справами. Присвятіть себе 4 червня сім’ї та кар’єрі.

Щоб підняти авторитет перед колегами астрологи рекомендують не боятися труднощів і братися навіть за найскладніші справи.

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