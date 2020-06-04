Любовний гороскоп: які жінки подобаються чоловікам за знаками зодіаку

Любовний гороскоп склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Тема сумісності та перспективності стосунків є однією з найбільш затребуваних. Жінок завжди цікавить питання про те, які панянки подобаються сучасним і заможним чоловікам.

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Якщо знати про вплив планет на особливості особистості та характеру потенційного партнера або кожного з учасників взаємин, можна уникнути багатьох неприємностей і зробити особистий зв’язок міцнішим.

Овен ‒ чоловік імпульсивний, самостійний, активний, яскравий і впевнений у своїх силах, вважає за краще обирати дисциплінованих жінок, які вміють обмежувати себе. Тактовна, врівноважена і спокійна жінка допомагає чоловікові-Овну посилити найкращі якості та делікатно підказує, як усунути недоліки.

Телець ‒ чоловік, впевнений у собі, відчуває ґрунт під ногами, надійний і стабільний, звертає увагу на фатальних жінок, здатних провести його через трансформацію життя. У цих жінок він вчиться проникати у глибокі емоційні прошарки, трансформувати енергії, пропускати їх через себе.

Близнюки ‒ чоловік, прагне до пізнання, різноманіття зв’язків, любить ділитися інформацією зі світом, буде радий спілкуванню з жінкою, яка навчить його синтезувати знання, виходити за рамки звичайного кола, враховувати минулий досвід і розширювати світогляд. Чоловіка, який народився під знаком Близнюків, привабить жінка, яка має талант вчителя або філософа.

Рак ‒ чоловік, орієнтований на емоційні зв’язки, має потребу у глибинних почуттях, сприймає та зберігає енергії навколишнього світу, шукає жінку, яка навчить його контролювати свої почуття і відпускати ‒ розтискати клешні. Ідеальна партнерка для Рака та, яка вміє визначати свою основну мету, способи та засоби її досягнення.

Лев ‒ чоловік, що випромінює енергію навколо себе, світло і щастя, безумовно, вартий бути у центрі уваги, тішити навколишніх і заряджати життєлюбством, потребує неординарної жінки, яка свідомо застосовує і втілює в реальність щось незвичайне і прогресивне. Якщо Лев забуває про власні бажання поряд з нею, отже, вони один одного знайшли.

Діва ‒ чоловік, який працює з фізичним планом, схильний до порядку, аналізу деталей навколишнього світу, відчуває потребу у взаєминах з жінкою, яка знайде способи розвинути його уяву, почуття краси. Поруч з нею, Діва розвине свою інтуїцію та проявить її в реальності.

Терези ‒ чоловік, шукає і, завдяки жінці, знаходить способи досягнення гармонії і збереження рівноваги з навколишнім світом. Потреба в імпульсі ззовні, змушує його шукати різку, яскраву, ініціативну жінку, яка, допомагає усунути нерішучість, коливання, нестійкість у соціальній сфері.

Скорпіон ‒ чоловік, для якого почуття краси і гармонії, спокійне і природне бажання зберегти стійкий стан рівноваги у собі і в навколишньому світі у вигляді матеріальної форми, є основою, прагне до взаємин з жінками, здатними накопичувати і глибоко сприймати реальний, фізичний світ.

Стрілець ‒ чоловік, який випромінює світло та енергію для всіх, здатний перейти на новий рівень і розширити свій світогляд, завдяки духовній жінці. Вона допоможе в методиках і теоріях, які сприяють цілісному сприйняттю дійсності, підтримуючи у чоловіка прагнення до краси і перспектив.

Козеріг ‒ чоловік, сміливий і впевнений у собі, не проти стати на місце партнерки і показати, що він розуміє її та готовий допомогти. У турботі проявляється його кохання, якщо жінка це зрозуміє, вони будуть щасливі. Важливо, щоб обраниця була чутлива, ніжна, здатна розтопити лід у серці Козерога.

Водолій ‒ чоловік, вільний і незалежний, разом з думаючою, яскравою жінкою, здатний подолати всі перешкоди і подарувати навколишньому світу щось нове. Його жінка повинна вміти правильно оцінити те, що відбувається, дарувати позитив і сміливо рухатися в невідомі напрямки.

Риби ‒ чоловік має розвинену уяву, зазвичай, прагне до духовного розвитку, здатний оформити почуття краси у реальні речі. Жінка, яка бажає завоювати такого чоловіка, повинна упорядкувати реальну, практичну складову кожної деталі цього світу. Риби поруч з такою жінкою, відчувають себе впевнено і знаходять підтвердження своїх снів та мрій.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.