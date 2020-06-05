Відпочинок в Україні: ціни на оренду житла біля моря і в горах

Відпочинок в Україні 2020 має особливий присмак – у країні введений карантин. Але ці обмеження не впливають на попит подобової оренди квартир біля моря та в горах.

Найбільше оголошень подобової оренди квартир у травні біля моря було в Одесі. Для прихильників гірських походів найбільше варіантів житла пропонують у Яремче, розказали аналітики OLX Нерухомість.

Поки курорти в очікуванні карантинних норм для них на їх платформі зростає попит на подобову оренду житла.

Відпочинок на Чорному морі

Найбільше пропозицій серед міст у Одесі. Містяни розмістили більше ніж 1,5 тис. оголошень. Здають бюджетні однокімнатки за 500 грн на добу, а трикімнатні квартири за 1 250 грн. В середньому оренда будинків – обійдеться у 1,5 тис. грн/доба.

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У місті Чорноморськ Одеської област за добу у будинку попросять в середньому 1,5 тис. грн. Однокімнатки коштують від 450 грн, двокімнатки – 500 грн на добу. Трикімнатні квартири у ціні майже не поступаються будинкам — орендодавці пропонують їх в середньому за 1 тис. грн/доба.

Безліч опцій житла є у місті Южне. Тут легко винайняти квартиру на будь-який смак. Найбільше оголошень про подобову оренду однокімнаток за 400 грн. Доба у двокімнатці обійдеться у 500 грн, а у трикімнатці — 800 грн.

А от винайняти будиночок для великої родини можна у Кароліно-Бугазі — тут чимало пропозицій із середньою ціною у 2 тис. грн на добу.

Ще окреме житло пропонують у Затоці — за 1 500 грн на добу.

Відпочинок на Азовському морі

Для бажаючих провести відпустку біля Азовського моря підійде Бердянськ. Ціни на оренду житла тут:

однокімнатне житло – 300 грн на добу;

двокімнатне житло – 450 грн на добу;

трикімнатне житло – 500 грн за добу;

оренда будинку — 1 тис. грн за добу.

Відпочинок у Карпатах

Найбільше пропозицій подобової оренди житла нині можна знайти у Яремче Івано-Франківської області.

За добу у будинку попросять в середньому 1 тис. грн.

У селі Микуличин менше оголошень про подобову оренду окремого житла — приблизно 30. Пожити тут вартує дорожче — 1,2 тис. грн на добу.

У Ворохті – можна винайняти будинок всього за 500 грн на добу.

Найдешевше у Карпатах можна орендувати будинок у Славському- 300 грн або двокімнатну квартиру у Береговому – 200 грн.

Куди поїхати влітку

Факти ICTV склали свій список з п’яти місць, куди поїхати на відпочинок влітку в Україні 2020. Однак зазначимо, оскільки Укрзалізниця частково призупинила рух потягів, дістатися до деяких локацій поки можна тільки автомобілем.

Якщо ви плануєте короткий відпочинок на літо, тоді можна відвідати Бакоту у Хмельницькій області. Її ще називають українською Атлантидою. Бакотська затока утворилася у 1986 році, коли будували Дністровську ГЕС.