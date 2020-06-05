Фільмографія Бреда Пітта налічує понад п’ятдесят фільмів, які знає й любить публіка. Він народився в американській глибинці і всього досягнув сам. Ще юним Бред вирішив неодмінно стати актором і присвятив цьому життя. Сьогодні йому блискуче вдаються найрізноманітніші ролі, а антигерої в його виконанні виходять особливо харизматичними та одразу запам’ятовуються.

Факти ICTV створили добірку найкращих фільмів за участю Бреда Пітта.

10. Містер і місіс Сміт (2005)

У кожній родині є скелети в шафі, і подружжя Сміт – не виняток. Джон (Бред Пітт) і Джейн (Анджеліна Джолі) одружені п’ять або шість років і, здається, знають усе один про одного. Але є дещо, що кожен із подружжя воліє тримати в таємниці. Вони працюють найманими вбивцями, які приховують свої справжні імена та професії, таємно подорожують світом та виконують небезпечні завдання. Одного разу Джон отримує замовлення на Джейн, а Джейн – на Джона.

Цікавий факт: на зйомках фільму в Пітта і Джолі виник роман, який закінчився весіллям. Подружжя прожило разом десять років, і в цьому шлюбі з’явилося шестеро дітей.

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9. Лють (2014)

Військово-пригодницький бойовик про останні дні існування Третього рейху і криваве завершення Другої світової війни.

Навесні 1945 року перемога над німцями вже близька. Союзні війська впевнено просуваються вперед, а нацисти із кожним днем ​​чинять все менший опір. Однак смерть, як і раніше, чекає на відстані витягнутої руки.

Штаб-сержант Уордедді (Бред Пітт) командує екіпажем танка, на якому написане слово Лють. Він воював із нацистами спочатку в Африці, а потім в Європі. Зараз перед Уордедді стоїть головне завдання – зберегти життя своїм бійцям. Ця місія виявляється під загрозою, коли до екіпажу приєднується новобранець Норман Еллісон, який ніколи раніше не воював.

8. Одного разу … в Голлівуді (2019)

Режисер Квентін Тарантіно у своєму дев’ятому фільмі Одного разу… в Голлівуді відправляє глядачів у ностальгічну подорож до старого Голлівуду кінця 1960-х років.

Акторові Ріку Далтону (Леонардо Ді Капріо) останнім часом не щастить. Зоряні ролі й заманливі пропозиції продюсерів лишилися в минулому. Разом зі своїм другом і дублером Кліффом Бутом (Бред Пітт) Рік намагається знайти своє місце в голлівудському світі, що стрімко змінюється.

За цю роботу Бред Пітт здобув другий у кар’єрі Оскар у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану.

7. 12 років рабства (2013)

Біографічна кінодрама про життя Соломона Нортапа, освіченого чорношкірого чоловіка. У 1841 році він був викрадений работоргівцями й потрапив до рабства на довгих дванадцять років. Життя було жалюгідним, чоловік переходив від одного господаря до іншого, терпів пригнічення і важко працював.

Одного разу на будівництві він зустрічає канадського робітника Басса (Бред Пітт), який зневажає рабство, і це знайомство стає вирішальним у долі Соломона.

Екранізація проникливої історії завоювала три премії Оскар, зокрема в номінаціях Кращий фільм і Кращий адаптований сценарій.

6. Безславні виродки (2009)

Фільм Квентіна Тарантіно, який перенесе в епоху Другої світової війни. В окупованій німцями Франції американські солдати-євреї наводять остраху на ворога. Одну з таких груп очолює лейтенант Алдо Рейн (Бред Пітт). Завдання солдат – вбивати нацистів із метою помсти, залякування й деморалізації німецької армії.

Фільм знятий у жанрі чорної комедії, у якій багато гумору, насильства і крові в кращих традиціях робіт Тарантіно. Сюжет не претендує на історичну достовірність.

5. Троя (2004)

В історичній драмі Троя, що знята за мотивами поеми Гомера Іліада, Бред Пітт виконав роль могутнього воїна Ахіллеса.

Це фільм про легендарну Троянську війну, про боротьбу за честь і владу, за любов і славу у вільному переказі голлівудського кінематографу. За сюжетом, троянський царевич Паріс викрадає Єлену Прекрасну, дружину спартанського царя Менелая. Після цього грецьке військо під керівництвом Ахіллеса тримає в облозі місто довгих десять років.

4. Сім (1995)

Психологічний трилер Девіда Фінчера із закрученим сюжетом і блискучим акторським складом.

Детектив Вільям Сомерсет (Морган Фрімен) мріє про тиху пенсію подалі від міста і його грішних жителів. За сім днів до довгоочікуваної відставки на голову Сомерсета звалюється нова заплутана справа й молодий напарник Девід Міллз (Бред Пітт). Детективам доведеться розслідувати серію вбивств, що пов’язані між собою.

Досвідчений Сомерсет швидко розуміє, що злочинець карає жертв за вчинені ними смертні гріхи. Розв’язка в цій історії справді шокує.

Продюсери New Line Cinema хотіли змінити кінцівку і придумали п’ять альтернативних фіналів. Але Бред Пітт наполіг на тому, щоб залишили початковий сценарій.

3. Великий куш (2000)

Бред Пітт, великий шанувальник фільму Карти, гроші та два стволи, що димлять, буквально переконав режисера Гая Річчі взяти його в новому комедійному бойовику Великий куш. Акторові дісталася роль ірландського цигана Міккі О’Ніла, який розмовляє незрозумілою мовою, приторговує фургонами і змагається в нелегальному боксерському клубі.

Історія починається із пограбування єврейської ювелірної контори в Антверпені. До рук мафіозі Френкі на прізвисько Чотири пальці потрапляє цінний діамант вагою 84 карати. Тепер йому потрібно доставити скарб транзитом через Лондон прямісінько до Нью-Йорка своєму босові Аві.

Френкі потрапляє у вир великих неприємностей і небажаних подій, гонитв, бійок, перестрілок. Поодинці зірвати великий куш і заволодіти діамантом хоче багато колоритних героїв: російський кілер, хитрий боксер, троє невдалих грабіжників і суворий громила-мафіозі.

2. Легенди осені (1994)

Фільм знятий за однойменним романом Джима Гаррісона і радує глядачів не тільки цікавим сюжетом, а й блискучим акторським складом.

Епічна історія про сім’ю відставного полковника Вільяма Ладлоу (Ентоні Гопкінс), який живе в штаті Монтата, далеко від цивілізації, із дружиною і трьома синами – Альфредом, Трістаном (Бред Пітт) і Семюелем.

Незабаром в житті сімейства з’являється чарівна молода жінка Сюзанна (Джулія Ормонд), наречена молодшого брата Семюеля. Вона фатально змінює життя всіх Ладлоу. Тим часом у світі розгортається Перша світова війна, і сини полковника вважають своїм обов’язком захищати Англію.

1. Бійцівський клуб (1999)

Культовий психологічний трилер Девіда Фінчера багато разів потерпав від критики і здобув репутацію безпрецедентно радикального для Голлівуду проекту.

Оповідач, заможний 30-річний співробітник автомобілебудівної корпорації, намагається вибратися із кругообігу нудного життя. Одного разу він зустрічає харизматичного й ексцентричного Тайлера Дердена (Бред Пітт). Тайлер впевнений, що сенс життя в саморуйнуванні, заперечує звичні цінності, а бійки та жорстокість приносять йому справжнє задоволення.

Разом головні герої пустилися берега й засновують таємний бійцівський клуб. Це місце, де панує фізична жорстокість, де збираються чоловіки, щоби погамселити один одного й відчути насолоду від фізичного рукоприкладства. Незабаром клуб стає неймовірно популярним.

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