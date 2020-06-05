Місячне затемнення 5 червня розпочнеться близько 21.00 за київським часом, але пік цього астроніческого явища очікується о 22.26.

Його побачать українці, жителі інших країн Європи, а також в Африці, Азії та Австралії.

Астрономи називають це затемнення напівтіньовим, тому не обіцяють якихось змін у кольорі супутника Землі. Можливе лише невелике затінення на південній частині Місяця у пік.

Читайте: Початок коридору затемнень: гороскоп на тиждень з 1 до 7 червня 2020

Але воно знаменне тим, що вважається початком так званого коридору затемнень. Протягом місяця буде ще два: 21 червня відбудеться кільцеве сонячне затемнення, коли супутник далеко від Землі та не може повністю перекрити Сонце, але корона світила не проглядається, а 5 липня – теж напівтіньове місячне.

Перше напівтіньове місячне затемнення у 2020 році українці спостерігали 10 січня, друге побачать 5 червня, третє – 5 липня і четверте – 30 листопада.

Також до кінця року буде два сонячних затемнення: 21 червня – кільцеве і 14 грудня відбудеться повне сонячне затемнення, але побачити його зможуть тільки на півдні Чилі та Аргентини.