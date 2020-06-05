Поминальні дні – особливий період в православному церковному календарі. Поминальні дні 2020 прив’язані до головного християнського свята – Великодня.

У березні було три поминальних дні – 14, 21 і 28 числа.

Під час Радониці, яка в 2020 році припадає на 28 квітня, живі діляться з мертвими звісткою про перемогу Ісуса Христа над смертю.

Однак цьогоріч її перенесли на 6 червня – наступну батьківську суботу, що відзначається за день до Трійці.

Таким чином у храмах Православної церкви України відповідні богослужіння 28 квітня не проводили.

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На Семик 4 червня люди зранку відвідують покійних родичів на кладовищі.

6 червня – Троїцька субота, яка також називається Вселенською.

Поминальна субота 2020 – це день, коли необхідно поминати покійних.

У листопаді Дмитрівська поминальна субота випала на 7 число.

Неперехідні поминальні дні:

9 травня – Поминання покійних воїнів;

22 червня – Офіційний день пам’яті і скорботи;

11 вересня – День пам’яті православних воїнів.

У Батьківську суботу забороняється зловживати алкоголем, вести розгульний спосіб життя, відмовляти в допомозі нужденним і залишати на могилі свої речі.

Важливо після походу на цвинтар помити взуття, випрати одяг і вимити під проточною водою руки.

Також дивіться повний календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.