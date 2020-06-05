Коридор затемнень 2020 у червні та липні: чого чекати від цього періоду

Коридор затемнень на червень 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Сонячні та місячні затемнення – це особливий астрологічний фактор, який дуже змінює плин людського життя. В астрології затемнення – один з методів прогнозування основних етапів у житті людини.

Ефект затемнення зазвичай триває близько 6 місяців, але його вплив на життя триватиме упродовж багатьох років до наступного затемнення того ж циклу Саросу.

Загальне напруження зростатиме ближче до дат затемнень і під час їх коридору.

Влітку буде три затемнення:

5 червня;

21 червня;

5 липня.

Знаючи сезони і дати затемнень, ми можемо більш усвідомлено ставитись до подій нашого життя. У ці періоди варто уважно відстежувати всі події, зустрічі та нові ідеї. Все те, що входить в наше життя у цей час, стає його частиною на тривалий період.

Сонячні та місячні затемнення впливають на нас неоднаково. Місячне триває протягом декількох годин, а сонячне – всього кілька хвилин через менший розмір місячної тіні.

Сонячні затемнення більш зовнішні та впливають на події навколо людини, а місячні більш емоційні і внутрішні – це роздуми про особисте. Сонячні затемнення відбуваються у час молодого місяця, провокують кризу у свідомості, змінюють наші внутрішні установки, приносять події, обумовлені зовнішніми обставинами.

Сонце символізує дух, волю, творчі енергії та дає імпульс до розвитку та усвідомлення минулого досвіду. Молодий місяць – це початок нового етапу розвитку, тобто сонячне затемнення відкриває новий життєвий цикл, а місячне – це завершення якогось етапу в нашому житті.

Сонце і Місяць перебувають в опозиції, це умова повного місяця. Місячне затемнення – це час максимальної освітленості, виявлення усіх питань і проблем. Це криза, в результаті якої щось кардинально зміниться або зникне.

Таємне може стати явним, інформація поширюється миттєво, стаючи надбанням громадськості. Цей час сприятливий для виконання довгострокових проектів і завдань.

Затемнення 5 червня

Напівтіньове місячне затемнення 5 червня о 22.25 за київським часом в Стрільці на Південному вузлі починає сезон затемнень літа 2020 серії Саросу 4N.

Відмінні риси цього сімейства затемнень – ілюзії, особливо в матеріальних і фінансових питаннях – з’єднання Венери і Нептуна в Тельці роблять нестабільною емоційну сферу.

Люди неправильно оцінюють свої сили і ситуації, схильні до необдуманих витрат і вчинків. Відірваність від реальності, ідеалізм, романтизм, мрійливість призводять до нераціональних дій.

Але це може бути продуктивний період для творчих людей, оскільки з’єднання Венери і її вищої октави – Нептуна, дає велику уяву і натхнення; глибокі і високі стани свідомості, прагнення до прекрасного в усіх формах.

Плутон у з’єднанні з Північним вузлом у Тельці вказує на необхідність трансформації, особливо у фінансовій сфері. Цей аспект відкриває просто необмежені можливості для перетворень, затемнення цієї серії Саросу спричинить зміни в світовій економіці, що повпливає на життя кожної людини.

Затемнення 21 червня

21 червня о 9.40 за київським часом відбудеться кільцеве сонячне затемнення на Північному вузлі, яке передбачає усвідомлене прагнення до нового та спонукає до самовдосконалення.

Кільцеве затемнення впливає на світові події, які пов’язані із залученням людей в певні групи. Зокрема, велику силу цьому дню надає літнє сонцестояння – перехід Сонця в знак Раку о 00.44 за київським часом.

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У цей день Сонце піднімається на найвищу точку над Землею і знаменує початок астрономічного літа. День літнього сонцестояння збільшує цілющі здібності трав і води.

Це кульмінація життєвої енергії, тому всі традиції і обряди пов’язані з головними її елементами: вогнем, водою і травами. У День літнього сонцестояння закладається каркас подій, на найближчі півроку.

Сонячне затемнення 21 червня глобально відіб’ється на світових економічних і політичних подіях.

Затемнення 5 липня

5 липня о 7.30 за київським часом настає напівтіньове Місячне затемнення в Козерогу, що дасть активний розвиток тим справам, які розпочаті 21 червня.

Затемнення – це індикатор змін. Вони порушують звичний стан речей, прискорюють поточні справи та надають їм нове русло для розвитку. Все, що трапляється в цей період, уже не можна змінити, і кожен отримує те, що заслуговує.

Затемнення 5 липня закриває коридор літніх затемнень.

Найбільше в період змін страждатимуть ті, хто не хоче змінюватися. Період затемнень розриває шаблони та надає подіям нову динаміку розвитку.

Місяць з 5 червня по 5 липня буде складним для всіх, але життя продовжується, і треба адаптуватися до нових умов.

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