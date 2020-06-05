Всесвітній день охорони довкілля 2020: 5 фактів

Всесвітній день охорони довкілля відзначають щорічно 5 червня. Свято покликане спонукати людство зберігати навколишнє середовище, а також дбайливіше ставитися до природних ресурсів.

Також засновник свята ООН у такий спосіб намагається звернути увагу політиків всіх країн на проблеми екології, щоб їх державні програми сприяли збереженню природи.

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Свято запровадили на Генеральній асамблеї ООН у 1972 році, що ознаменувало старт Стокгольмської конференції з проблем навколишнього середовища. До слова, тоді і було ухвалено Програму ООН з охорони довкілля (ЮНЕП).

У Всесвітній день охорони довкілля Факти ICTV також хочуть привернути увагу до проблем екології. Ми зібрали низку досліджень та фактів, які вражають та жахають одночасно.

Люди товстіють через забруднене повітря

Експеримент, результати якого опублікували в The FASEB Journal, проходив у Пекіні, де найбільш забруднене повітря у світі.

Наукова команда з американського університету Дюка досліджувала дві групи щурів: одні дихали чистим повітрям, а інші – взятим просто з вулиць Пекіна.

Так ось, вченим вдалося наочно побачити, що у другої групи щурів значно погіршився метаболізм, а іншими словами – вони почали набирати вагу. Також дослідники спостерігали за щурами, які вже народилися у цьому середовищі. У 8-тижневих самок вага була більшою на 10%, а у самців на 18% у порівнянні зі щурами у групі з чистим повітрям.

Через брудне повітря мозок у людини стає меншим

Якщо маса тіла може ставати більшою, то мозок через забруднене повітря зменшується. До таких висновків прийшли науковці з Медичного центру дитячої лікарні Цинциннаті в США, а дані опубліковані в MedicalXpress.

Експеримент проводили за участні 147 дітей, яких перевіряли на МРТ. Протягом року їх піддавали різному впливу повітряних аерозолів.

Згідно з висновками вчених, забруднене повітря викликає зменшення об’єму сірої речовини і товщини кортикального шару.

Сіра речовина відповідає за зір і слух, а забруднене повітря викликає до 3-4% її втрати в лобних та тім’яних долях, а також у мозочку.

Шведи люблять сміття

Якщо інші країни намагаються будь-якими способами позбутися сміття, то Швеція його навіть імпортує – близько 80 тонн на рік. Причина проста – урядова програма з отримання електроенергії шляхом спалювання відходів.

Найбільше сміття надає Норвегія, яка навіть оплачує його транспортування. Потім шведи отримують енергію, а попіл з вмістом важких металів і токсинів повертає на батьківщину. До слова, в цій країні 96% відходів піддаються переробці.

Крематорій опалює житлові будинки

У крематорії Ракста, який знаходиться в передмісті Стокгольма, кремують близько 4 тис. тіл. Там працює технологія, яка допомагає обігрівати житлові будинки.

У печах температура складає близько 1,2 тис.˚С. Гарячий дим опускається в спеціальний апарат, де його охолоджують. Там знаходяться 150 труб, через які проходить дим. Вони оточені холодною водою, яка підігрівається і потрапляє в систему центрального опалення.

За словами технічного консультанта крематорію Есб’єрна Едерта, це не викликало в суспільстві хвилювань, а глава церкви Швеції офіційно висловився на підтримку ідеї.

Добровільне зникнення людства

У світі існує цілий Рух за добровільне зникнення людства. Його активісти вважають, що виною загибелі природи є винятково людина та її діяльність. Вони вважають, що людей на планеті стало занадто багато і популяція Homo sapiens становить загрозу.

Активісти пропонують припинити народжувати, аби людство згодом вимерло.

Нова екологічна проблема України

В Україні існують ті ж екологічні проблеми, що й у всьому світі: невеликі обсяги перероблення сміття, забруднення водойм, кліматичні зміни та інше.

Хоча, згідно із соцопитуваннями, 93% українців вважають охорону довкілля важливим питанням, 87% – що можуть особисто відігравати роль у його захисті.

Проте сучасні виклики, зокрема пандемія коронавірусу, провокують нові екологічні проблеми. Йдеться про утилізацію медичних відходів.

Таке сміття містить небезпечні для природи і здоров’я людини хімічні речовини і мікроорганізми, тому його заборонено ховати на полігонах разом зі звичайними ТПВ та іншими відходами.

В Україні кожне лікарняне ліжко на добу генерує в середньому від 2 до 10 кг медичних відходів. Проте поки невідомо, як ці цифри зміняться через пандемію.

На жаль, в Україні понад 90% медичних відходів викидається незаконно, тому вони опиняються на звалищах, у посадках та лісосмугах.