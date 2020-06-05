5 квітня – 157-й день року, до кінця 2020 року залишилось 209 днів.

Сьогодні віряни відзначають День святого Леонтія. За проповідування віри в Христа дітям Леонтій піддавався гонінням з боку язичників.

На Леонтія Конопляника, як у народі назвали цей день, сіяли коноплю, яку вважали дієвою під час лікування різних захворювань.

Інша назва дня Леонтій Огірочник народилася через те, що люди до цього дня намагалися закінчити посадку огірків.

Іменини 5 квітня відзначають: Адріан, Андрій, Василь, Геннадій, Гнат, Давид, Данило, Дмитро, Іван, Гнат, Ісай, Касьян, Костянтин, Леонтій, Михайло, Микита, Олександр, Петро, Роман, Сильвестр, Федір, Яків, Юлія (Іуліанія).

Народні прикмети на 5 червня

Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.

Багато оводів 5 червня – буде багатий урожай.

Якщо у повітрі багато комарів і мошок – наступний день буде погожим.

Горобина цвіте – прикмета того, що буде багатий урожай конопель.

Трава зранку дуже сильний аромат видає – значить, чекайте дощу днем.

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Наближається Трійця

У червні українців відзначатимуть два свята – Трійцю, яку будуть святкувати вже 7 червня, та День Конституції України, який відзначатимуть 28 червня.

Через те, що Трійця випадає на неділю, українці цього року відпочиватимуть три дні поспіль – з 6 до 8 червня.