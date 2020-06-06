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Факти / Lifestyle

День ангела Оксани – найкращі привітання у віршах і картинках

День ангела Оксани припадає на 6 червня. Цього дня вшановують пам’ять одразу двох святих.

Це день преподобної Ксенії Міласької, яка жила в Римі в 5 столітті та блаженної Ксенії Петербурзької, яка жила в 18-19 століттях в Росії.

На свято люди звертаються з проханнями допомоги до святих.

У перекладі з грецької мови, ім’я Оксана означає мандрівниця, чужинка. Крім того, часто воно трактується як гостинна.

Ми також зібрали для вас різні варіанти привітання з Днем ангела Оксани.

Привітання у віршах

*****

В житті хай лунають лиш теплі слова,
А серце ніколи від болю не плаче.
І крутиться весело Вам голова
Лише від любові, добра та удачі!

*****

З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв’я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.
Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.

*****

Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.

Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.

*****

Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Оксана, наша люба,
Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Привітання у картинках

Картинки з днем ангела Ксенії

Картинки з днем ангела Ксенії

З Днем ангела Оксани

З Днем ангела Оксани

З Днем ангела Ксенії

З Днем ангела Ксенії

Привітання у картинках з Днем ангела Ксенії

Привітання у картинках з Днем ангела Ксенії

З днем ангела Оксани

З днем ангела Оксани

Фото: Dreamstime

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