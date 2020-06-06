День Оксани та Ксенії відзначають шість разів на рік, зокрема 6 червня згадують Блаженну Ксенію Петербурзьку, яка вважається покровителькою і помічницею всіх жінок.

Історія свята

У День ангела Ксенії християни вшановують двох святих – Преподобну Ксенію Мілаську, яка жила в Римі у V столітті, і блаженну Ксенію Петербурзьку, яка жила в XVIII-XIX століттях.

У цей день у каплицю на могилі Ксенії Петербурзької приїжджає багато віруючих, де просять допомоги у святої.

Ксенія овдовіла у 26 років, роздала своє майно та гроші і стала ходити містом у лахмітті 45 років.

Ночами дівчина молилася в полі, а вдень вчила людей праведності, давала поради і робила передбачення.

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А Преподобна Ксенія Міласька народилася в аристократичній сім’ї у Римі. Вона втекла на острів Кос, коли батькі захотіли віддати дівчину заміж.

Ксенія пішла у християнство. Потім у місті Мілас в Карії власний кошт звела церкву Святого Стефана і утворила християнську громаду.

Стала черницею. Померла у Міласі, тому іноді зветься Ксенією Мілаською.

Привітання з Днем ангела Оксани

***

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здорoв’я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі унoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

Вітаю тебе, Оксано, з іменинами і бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця.

Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов’язково збудеться в найкоротші терміни. Нехай кожен день буде наповнений щастям. Зі святом!

***

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.