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День Оксани та Ксенії: історія свята і найкращі привітання з днем ангела

День Оксани та Ксенії відзначають шість разів на рік, зокрема 6 червня згадують Блаженну Ксенію Петербурзьку, яка вважається покровителькою і помічницею всіх жінок.

Історія свята

Ксенія Міласька

У День ангела Ксенії християни вшановують двох святих – Преподобну Ксенію Мілаську, яка жила в Римі у V столітті, і блаженну Ксенію Петербурзьку, яка жила в XVIII-XIX століттях.

У цей день у каплицю на могилі Ксенії Петербурзької приїжджає багато віруючих, де просять допомоги у святої.

Ксенія овдовіла у 26 років, роздала своє майно та гроші і стала ходити містом у лахмітті 45 років.

Ночами дівчина молилася в полі, а вдень вчила людей праведності, давала поради і робила передбачення.

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А Преподобна Ксенія Міласька народилася в аристократичній сім’ї у Римі. Вона втекла на острів Кос, коли батькі захотіли віддати дівчину заміж.

Ксенія пішла у християнство. Потім у місті Мілас в Карії власний кошт звела церкву Святого Стефана і утворила християнську громаду.

Стала черницею. Померла у Міласі, тому іноді зветься Ксенією Мілаською.

Привітання з Днем ангела Оксани

***

З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здорoв’я міцнoго бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,
Хай світять тoбі унoчі.
А в день хай сoнечкo сяє,
І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,
І завжди на допoмогу пoспішає.

***

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую Вам, Оксано, в цей прекрасний день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

***

Вітаю тебе, Оксано, з іменинами і бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця.
Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов’язково збудеться в найкоротші терміни. Нехай кожен день буде наповнений щастям. Зі святом!

***

Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.

Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.

Фото: Pixabay

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