Щороку 6 червня українські ЗМІ святкують професійне свято – День журналіста.

Для усіх працівників засобів масової інформації найважливішим у роботі є визнання, тому не дивно, що виникнення свята пов’язане із визнанням Спілки журналістів України у міжнародних колах.

Факти ICTV розповідають історію виникнення та як зараз святкується День журналіста 2020.

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Спілка журналістів України

6 червня 1994 року українську Спілку журналістів України офіційно прийняли до Міжнародної федерації журналістів, що символізувало визнання українських ЗМІ окремо від інших, уже пострадянських держав.

Національна Спілка журналістів України утворилася ще у 1959 році рішенням Ради Міністрів УРСР.

У радянські часи спілка видавала власний журнал Журналіст України. За час свого існування організація провела 14 З’їздів журналістів України, членами яких були понад 7 тис. працівників газет, видань та телебачення.

Роль Леоніда Кравчука

Попри переконання, що організація була позапартійною, вся діяльність Спілки журналістів України пильно контролювалася відділом пропаганди і агітації ЦК КПУ.

З 1980 року цей відділ очолив Леонід Кравчук.

Після розпаду СРСР, в 1994 році, саме він вже як президент України підпише указ про створення професійного свята для українських журналістів.

Цікаво, що приставку “національна” організація отримала лише у 1998 році.

Спілка журналістів зараз

Наразі НСЖУ комунікує із найвідомішими міжнародними організаціями: ООН, ЄС, із Міжнародною та Європейською федераціями журналістів тощо.

Також спілка бере активну участь у громадському житті України, пропонуючи та готуючи зміни до Конституції у сфері прав журналістів та ЗМІ.

Щорічно НСЖУ вшановує пам’ять одного із найвідоміших журналістів України Георгія Гонгадзе, справу зникнення та вбивства якого розглядають майже 20 років.