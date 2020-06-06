День журналіста 2020 – професійне свято працівників ЗМІ, яке щороку святкують 6 червня.

Цього дня вітають журналістів, кореспондентів і репортерів – їх роботу щодня бачать мільйони людей по телебаченню, слухають радіо і читають в газетах або інтернеті.

Факти ICTV вітають колег з святом.

Найкращі СМС-привітання

Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

***

Журналіст – це не професія,

А покликання сердець.

Хай вас не торкає депресія

А інформації не буде кінець.

Нехай сюжети легко сплітаються

У репортажі, ессе, статті.

Ну а в житті все відбувається

З краплею любові і радості.

Читайте: Думав, що не видно: у США журналіст вийшов у прямий ефір без штанів

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Ти журналіст, і ти творець –

Майстер слова, молодець!

Нехай лається редактор –

Це уже колишній фактор!

З днем журналіста тебе я вітаю,

Натхнення в творчості бажаю,

Бажаю щастя і любові,

Вогню й запалу лиш у крові!

***

О мужнє плем’я журналістів!

Вітаю з святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не згасав.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

Добра шановні вам, наснаги,

Любові, щедрості й тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір’ю була.

Не завжди безпечна професія

У США, під час зйомок сюжету про протести, демонстранти напали на українську журналістку Голосу Америки Христину Шевченко.

Вона знімала, як учасники акції увірвалися до одного з магазинів. В якийсь момент до неї підбіг хлопець і вдарив дівчину кулаком по голові.

На кілька секунд вона втратила свідомість і впала. Зверху, їй на ногу впав штатив з камерою. Результат – їй наклали гіпс, і тепер вона може пересуватися тільки за допомогою милиць.