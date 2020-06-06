День журналіста 2020 – професійне свято працівників ЗМІ, яке щороку святкують 6 червня.
Цього дня вітають журналістів, кореспондентів і репортерів – їх роботу щодня бачать мільйони людей по телебаченню, слухають радіо і читають в газетах або інтернеті.
Факти ICTV вітають колег з святом.
Найкращі СМС-привітання
Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
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Журналіст – це не професія,
А покликання сердець.
Хай вас не торкає депресія
А інформації не буде кінець.
Нехай сюжети легко сплітаються
У репортажі, ессе, статті.
Ну а в житті все відбувається
З краплею любові і радості.
Читайте: Думав, що не видно: у США журналіст вийшов у прямий ефір без штанів
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Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
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Ти журналіст, і ти творець –
Майстер слова, молодець!
Нехай лається редактор –
Це уже колишній фактор!
З днем журналіста тебе я вітаю,
Натхнення в творчості бажаю,
Бажаю щастя і любові,
Вогню й запалу лиш у крові!
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О мужнє плем’я журналістів!
Вітаю з святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не згасав.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!
Добра шановні вам, наснаги,
Любові, щедрості й тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір’ю була.
Не завжди безпечна професія
У США, під час зйомок сюжету про протести, демонстранти напали на українську журналістку Голосу Америки Христину Шевченко.
Вона знімала, як учасники акції увірвалися до одного з магазинів. В якийсь момент до неї підбіг хлопець і вдарив дівчину кулаком по голові.
На кілька секунд вона втратила свідомість і впала. Зверху, їй на ногу впав штатив з камерою. Результат – їй наклали гіпс, і тепер вона може пересуватися тільки за допомогою милиць.