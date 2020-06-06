Церковне свято Трійці у 2020 році припадає на 7 червня.
Його святкують через 50 днів після Великодня, тому кожного року дата змінюється.
Цей день вважається днем народження церкви Христа Спасителя, коли на апостолів зійшов Святий Дух і дав їм силу та здібності для проповідей учення Христа для усіх народів.
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Трійцю ще називають Зеленими святами, а люди освячують гілки дерев чи різноманітні трави та ставлять її вдома, щоб захистити свій дім від нечесті. Також це символізує оновлення душі.
Факти ICTV зібрали короткі привітання з Трійцею.
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Сьогодні, у свято Трійці,
Хочу вам побажати:
Нехай майбутнє будується,
А щастя знаходиться!
Господь нехай допомагає
Здоров’я і добра надсилає,
Нехай не буде місця гріхам,
А будинок наповниться щастям!
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Бажаю у цей світлий день
Нехай вам буде добре
І щастя, радість принесе
Вам свято Трійці!
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Нехай Трійця тобі
Подарунки дарує:
Везінням, любові
Щастя віщує
Нехай проллється на тебе
Благодать Господня
Щоб жити й процвітати –
Краще вдалося!
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Вітаємо зі святом Трійці! Бажаємо миру та тепла, добра та щирої віри! Нехай береже та благословляє вас Господь!
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Сьогодні велике свято Трійці Святої! Бажаю, щоб у ваш будинок прийшли справжня любов, міцна віра та несподівана радість!
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Вітаємо зі святом! Нехай Свята Трійця супроводжує у житті, оберігає від горя, нещастя та негативу. Бажаю міцного здоров’я, удачі і везіння у будь-яких починаннях.
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Вітаю Вас з днем Святої Трійці! Хочу побажати непохитної віри, Божої милості і обдарування, чуйного серця та доброти. Нехай ваша душа не знає печалі та світиться щастям. Спокою, безпечності вам і вашому дому.
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Вітаємо з днем Святої Трійці! Нехай у дім прийде добро, щастя та Божа благодать, а віра не згасає.
Прикмети на Трійцю
Існує безліч прикмет на Трійцю. Вважається, що у цей день не можна думати про погане, бо все повернеться до тебе.
Також люди вірили, що весілля у цей день відзначати не варто, оскільки новостворена сім’я не буде щасливою. А усі трави, що були зібрані в ніч на Трійцю мають цілющі та магічні властивості.