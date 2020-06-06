У суботу, 6 червня, погода в Україні очікується теплою, проте з опадами в деяких регіонах країни.

На більшій території України синоптики прогнозують сонячну погоду.

Однак на заході країни будуть зливи з грозами, температура вдень сягатиме 25 градусів тепла, вночі істотно похолодає до 15 градусів.

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На півночі України також очікуються опади, вдень стовпчики термометрів покажуть від 24 до 27 градусів тепла, а вночі температура сягатиме 15 градусів.

У Києві очікуються дощі, однак буде тепло. Температура очікується від 25 до 28 градусів тепла.

На сході України синоптики опадів не обіцяють. Температура вдень сягатиме 27-28 градусів тепла, а вночі похолодає до 16 градусів.

На півдні країни також опадів не очікується. Стовпчики термометрів піднімуться до 27 градусів тепла, а вночі синоптики очікують похолодання до 15 градусів.

Прогноз погоди на червень

У червні синоптики прогнозують спекотну погоду. Середня температура в першому місяці літа триматиметься на рівні 22 градусів тепла. Однак в Карпатах погода може бути морозною, синоптики очікують похолодання до -5 градусів.