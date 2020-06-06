Прикмети на Трійцю 2020

День Святої Трійці у 2020 році святкують 7 червня. Це свято відзначають на 50 день після Великодня.

У цей день, згідно з Євангелієм, Святий Дух зійшов на апостолів, і вони заговорили різними мовами світу і почали проповідувати. Тому це свято вважається днем народження християнської церкви.

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У народі існує багато прикмет на Трійцю:

якщо у цей день холодна погода – літо теж буде холодним;

тепла погода, чекайте хороший врожай огірків;

ластівки рано прилетіли – рік буде врожайним;

зозуля закувала – пора саджати льон;

не можна лагодити чи ремонтувати щось, адже накличеш біду та неприємності на родину;

похмура погода на свято – врожаю не буде;

дощ на Трійцю віщує грибний рік.

Окрім цього, люди вважали, що на Трійцю не можна святкувати весілля, адже сім’я розпадеться чи її чекатимуть негаразди.

Також до цього дня потрібно було закінчити усі роботи на городі, оскільки існує прислів’я: у тих, хто оре, худоба впаде, у тих, хто сіє, град поб’є посіви.

За народними повір’ями трави на свято Трійці набували цілющих та магічних властивостей, а збирати їх варто було вночі.

Вірили, що полин оберігає родину та будинок, у якій вона проживає. М’ята оберігала дітей від поганих снів та нічних кошмарів. А за допомогою любистку дівчата ворожили на наречених.

Свята на 2020 рік

У повному календарі свят на 2020 рік зазначені три дванадесятих перехідних свята, дев’ять дванадесятих неперехідних, п’ять великих церковних.

Також зазначається, що у 2020 році чотири багатоденні пости: Великий піст (2 березня – 18 квітня), Петрів піст (15 червня – 11 липня), Успенський піст (14 – 28 серпня), Різдвяний (28 листопада 2020 – 6 січня 2021).

Також існують одноденні пости, які зустрічаються чотири рази на рік.