День журналіста 2020 українські медійники відзначать 6 червня.

Рішення про святкування Дня журналіста ухвалив президент Леонід Кравчук у 1994 році.

Дату обрали після того, як 6 червня у Брюсселі відбулося голосування за прийняття Національної спілки журналістів України до складу Міжнародної федерації журналістів.

У 2005 році президент Віктор Ющенко під час своєї промови назвав журналістів четвертою владою, щоб підкреслити важливість роботи представників ЗМІ. Ця назва закріпилася за професією.

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6 червня медійники отримують всілякі гранти від уряду.

З Днем журналіста 2020 можна привітати своїх колег або знайомих за допомогою картинок, листівок або СМС. Загалом будь-який доступний спосіб є хорошим.

Щоб спростити завдання в пошуку електронних листівок, Факти ICTV підготували ексклюзивні привітання в картинках до Дня журналіста 2020.

День журналіста – не державне свято, тому не є вихідним, якщо тільки не випадає на суботу або неділю. Незважаючи на це, в червні українці отримають два додаткових вихідних за Трійцю і День Конституції. Факти ICTV публікували календар вихідних у червні 2020.