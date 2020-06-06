День журналіста України святкується 6 червня. Вітають працівників засобів масової інформації у нашій країні з 1994 року, коли президент України видав указ про встановлення свята.

В історії 6 червня 1994 року запам’яталося як день прийняття Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.

Не забудьте привітати рідних та близьких із Днем журналіста, бо ці люди відіграють важливу роль у нашому житті, коли першими дізнаються про події в усьому світі та діляться нею з іншими.

Для цього Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем журналіста в СМС.

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Професія журналіста – покликання! Бажаю продовжувати своєчасно та об’єктивно нести інформацію людям. Зі святом!

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Вітаю з професійним святом! Журналістика – одна з найцікавіших професій у світі. Ви надаєте людям своєчасну та достовірну інформацію, якої вони так потребують.

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Журналісти, ваш талант, вміння знаходити спільну мову, підтримувати демократичні принципи та справедливість не знає меж. Дякую за роботу, в яку ви вкладаєте свою душу, час та енергію.

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Бажаю залізного терпіння, творчого натхнення та професійного зростання. Щастя, здоров’я, злагоди та миру вам та вашим родинам. З Днем журналіста!

Рекордна прес-конференція Зеленського

10 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський спілкувався з журналістами протягом 14 годин поспіль, побивши світовий рекорд спілкування президента з представниками ЗМІ.

Тоді на прес-конференцію акредитацію отримали понад 300 журналістів. Запит на неї присилали вдвічі більше представників мас-медіа, але багатьом в акредитації відмовили.