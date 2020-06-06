7 червня православні християни святкують одне з найбільших свят у церковному календарі – Трійцю.
Це день, в який прославляють Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Інші назви свята – П’ятидесятниця, Сходження Святого Духа, Зелена неділя.
Факти ICTV зібрали найкращі вітання у віршах з Зеленими святами.
***
Сьогодні свято тихий, світлий —
Свята Трійця прийшла!
І хочу побажати в цей день
Тобі здоров’я і тепла!
Блищать очі сяють обличчя
Вогнем любові і доброти.
Нехай в день Трійці здійсниться
Все те, про що мрієш ти!
Читайте: Трійця або Зелені свята: історія, традиції та заборони
***
Озеленили мі оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в цей день в моді.
Все що квітне та буяє,
Коли серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
***
Світ навколо зеленіє,
І душа того радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
Вділи всі зелені шати –
І будиночки, і хатки,
Всі немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
***
Вихідні у червні
На Трійцю українці відпочиватимуть три дні – 6, 7 і 8 червня, тому що це державне свято. Воно припадає на неділю, відповідно понеділок буде також вихідним.
У перший місяць літа три вихідних поспіль буде також на День Конституції України – 27, 28 і 29 червня.