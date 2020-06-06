7 червня православні християни святкують одне з найбільших свят у церковному календарі – Трійцю.

Це день, в який прославляють Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Інші назви свята – П’ятидесятниця, Сходження Святого Духа, Зелена неділя.

Факти ICTV зібрали найкращі вітання у віршах з Зеленими святами.

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Сьогодні свято тихий, світлий —

Свята Трійця прийшла!

І хочу побажати в цей день

Тобі здоров’я і тепла!

Блищать очі сяють обличчя

Вогнем любові і доброти.

Нехай в день Трійці здійсниться

Все те, про що мрієш ти!

Читайте: Трійця або Зелені свята: історія, традиції та заборони

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Озеленили мі оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в цей день в моді.

Все що квітне та буяє,

Коли серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

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Світ навколо зеленіє,

І душа того радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

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Вділи всі зелені шати –

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

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Вихідні у червні

На Трійцю українці відпочиватимуть три дні – 6, 7 і 8 червня, тому що це державне свято. Воно припадає на неділю, відповідно понеділок буде також вихідним.

У перший місяць літа три вихідних поспіль буде також на День Конституції України – 27, 28 і 29 червня.