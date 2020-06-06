Серіали про журналістику – завжди захоплюючі і цікаві. Вони дозволяють побачити життя журналістів зсередини і ще більше надихнутися. Про роботу журналістів можна знімати цілі серіали, Факти ICTV відібрали топ-5 таких.
Зразкові бунтарки (2015)
У серіалі головні героїні – три дівчини, які працюють в редакції нью-йоркського тижневика News of the Week. Вони постійно борються з дискримінацією з боку чоловіків, проте потрапляють в найнезвичайніші ситуації.
Служба новин (2012)
Історія про один телеканал, який намагається втриматися серед кращих в Нью-Йорку. У центрі сюжету телеведучий, який став вередливим після звільнення всієї його команди. На чолі з новою його колишня дівчина, з якою він повинен працювати.
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Час (2011)
Серіал про всесвітньо відомий телеканал BBC, в прямому ефірі якого журналісти намагаються висвітлювати світові події. Всі журналісти віддані роботі, однак їм доводиться слухати правила уряду, і забути про незалежну журналістику.
Гострі предмети (2018)
Серіал за мотивами однойменного роману Гілліан Флінн. Історія розповідає про одну журналістку кримінальної хроніки, яка мріяла про кар’єру в одному з популярних видань. Для того, щоб отримати цю роботу, дівчину відправили на розслідування вбивства.
Мерфі Браун (1988)
Серіал показували протягом 10 років. У центрі сюжету відома журналістка, яка з легкістю справляється навіть з найскладнішими завданнями. У неї є чимала підтримка серед колег, а завдяки своїй харизмі їй з легкістю вдається знайти спільну мову з будь-якою людиною.
В Україні День журналіста відзначається щорічно 6 червня. Це професійне свято всіх кореспондентів, журналістів і репортерів.
Традиція святкувати цей день виникла у 1994 році, коли екс-президент країни Леонід Кравчук підписав відповідний указ.