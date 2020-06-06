Трійця 2020 – привітання у листівках

Трійцю в 2020 році православні відзначають 7 червня – на 50-й день після Великодня.

Трійця вважається одним із найважливіших свят у православному календарі, адже саме в цей день, як вважається, відкрилася істина про існування Триєдиного Бога.

Через поширення коронавірусу найкраще утриматися від відвідування церкви цього дня, але не забудьте привітати рідних і близьких зі святом.

Для цього Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Трійцею в листівках.

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Що можна робити на Трійцю з урахуванням карантину

На Трійцю можна освятити гілочку берези, поставити її до ікон і помолитися. Береза ​​є символом Святого Духа.

У давнину вважалося, що якщо молода людина приходила свататися на Трійцю, а вінчання відбувалося на Покрову, 14 жовтня, то шлюб буде дуже міцним і щасливим.

Цього дня можна збиратися в тихому сімейному колі за столом, на якому можуть стояти будь-які продукти.

Більше про традиції Трійці читайте в матеріалі Фактів ICTV.