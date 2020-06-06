Троїцька батьківська субота завжди передує Трійці, яку святкують на 50-й день після Великодня, тому теж не має сталої дати. У 2020 році це 6 червня.
Традиційно у батьківські суботи в храмах відбуваються Вселенські панахиди, а віряни відвідують могили рідних на кладовищах.
Традиції Троїцької батьківської суботи 2020
Поминальна субота перед Трійцею 2020 належить до Вселенських. Їх у році лише дві. Перша – м’ясопусна – була за тиждень до Великого посту (22 лютого).
Вселенські суботи відрізняються від інших тим, що у ці дні треба згадувати у молитвах усіх православних християн, а не лише найближчих родичів. Адже саме на Трійцю зійшов Святий Дух, знаменуючи спасіння всіх людей, і померлих також – для Бога всі живі.
Що треба робити:
- Бажано вранці відвідати заупокійну Божественну літургію та загальну панахиду, поставити свічку за упокій, якщо ж немає такої можливості – згадати близьких у молитвах, бо це допомога померлим отримати прощення гріхів.
- Напередодні або в саму суботу замовити панахиду. Для цього подати записку з іменами всіх, кого треба пом’янути, а також зібрати будь-які продукти, крім м’ясних, та Кагор.
- Можна роздати милостиню.
- Сходити на кладовище на могили рідних.
- Вдома влаштувати поминальний обід, але на столі має бути мінімум алкоголю.
Заборони у поминальну суботу:
- не влаштовуйте застілля на кладовищі;
- не залишайте їжу та алкоголь на могилах;
- не поминайте покійних злими словами, бо християнська віра велить прощати;
- не сваріться.
У квітні після Великодня на Гробки (Проводи) православні віряни через карантин не змогли відвідати місця вічного спочинку рідних на кладовищі, тому вони можуть зробити це 6 червня.
Але варто пам’ятати про правила безпеки, адже там буде багато людей. Серед головних засторог – не приходити без маски, дотримуватися дистанції, мити руки та не чіпати обличчя.