Троїцька батьківська субота завжди передує Трійці, яку святкують на 50-й день після Великодня, тому теж не має сталої дати. У 2020 році це 6 червня.

Традиційно у батьківські суботи в храмах відбуваються Вселенські панахиди, а віряни відвідують могили рідних на кладовищах.

Традиції Троїцької батьківської суботи 2020

Поминальна субота перед Трійцею 2020 належить до Вселенських. Їх у році лише дві. Перша – м’ясопусна – була за тиждень до Великого посту (22 лютого).

Вселенські суботи відрізняються від інших тим, що у ці дні треба згадувати у молитвах усіх православних християн, а не лише найближчих родичів. Адже саме на Трійцю зійшов Святий Дух, знаменуючи спасіння всіх людей, і померлих також – для Бога всі живі.

Що треба робити:

Бажано вранці відвідати заупокійну Божественну літургію та загальну панахиду, поставити свічку за упокій, якщо ж немає такої можливості – згадати близьких у молитвах, бо це допомога померлим отримати прощення гріхів. Напередодні або в саму суботу замовити панахиду. Для цього подати записку з іменами всіх, кого треба пом’янути, а також зібрати будь-які продукти, крім м’ясних, та Кагор. Можна роздати милостиню. Сходити на кладовище на могили рідних. Вдома влаштувати поминальний обід, але на столі має бути мінімум алкоголю.

Заборони у поминальну суботу:

не влаштовуйте застілля на кладовищі;

не залишайте їжу та алкоголь на могилах;

не поминайте покійних злими словами, бо християнська віра велить прощати;

не сваріться.

У квітні після Великодня на Гробки (Проводи) православні віряни через карантин не змогли відвідати місця вічного спочинку рідних на кладовищі, тому вони можуть зробити це 6 червня.

Але варто пам’ятати про правила безпеки, адже там буде багато людей. Серед головних засторог – не приходити без маски, дотримуватися дистанції, мити руки та не чіпати обличчя.