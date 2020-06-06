У суботу, 6 червня, в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято кореспондентів, журналістів, репортерів та всіх причетних до української журналістики.
6 червня – це 157 день за григоріанським календарем, до кінця року залишається 208 днів.
В цей день іменини святкують: Іван, Микита, Святослав, Семен, Степан, Софія, Федір і Юлія.
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Народні прикмети на 6 червня:
- Якщо чорна собака перейде дорогу – доведеться повертатися додому;
- Якщо погода 6 червня буде сонячною – варто очікувати хороших звісток;
- Дощі в цей день можуть закликати погіршення фінансового становища;
- Птахи летять на південь – тиждень буде теплим;
- Сни в цю ніч можуть розповісти про майбутнє.
Що не можна робити 6 червня:
- З’ясовувати стосунки з близькими;
- Сваритися через дрібниці;
- Працювати в городі;
- Займатися домашніми справами;
- Давати гроші в борг.
У 2020 році червень порадує українців тривалими вихідними. На перший місяць літа припадає відразу два великих свята – релігійний (Трійця), а інший – державний (День Конституції).