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Яке свято сьогодні, 6 червня

У суботу, 6 червня, в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято кореспондентів, журналістів, репортерів та всіх причетних до української журналістики.

6 червня – це 157 день за григоріанським календарем, до кінця року залишається 208 днів.

В цей день іменини святкують: Іван, Микита, Святослав, Семен, Степан, Софія, Федір і Юлія.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Народні прикмети на 6 червня:

  • Якщо чорна собака перейде дорогу – доведеться повертатися додому;
  • Якщо погода 6 червня буде сонячною – варто очікувати хороших звісток;
  • Дощі в цей день можуть закликати погіршення фінансового становища;
  • Птахи летять на південь – тиждень буде теплим;
  • Сни в цю ніч можуть розповісти про майбутнє.

Що не можна робити 6 червня:

  • З’ясовувати стосунки з близькими;
  • Сваритися через дрібниці;
  • Працювати в городі;
  • Займатися домашніми справами;
  • Давати гроші в борг.

У 2020 році червень порадує українців тривалими вихідними. На перший місяць літа припадає відразу два великих свята – релігійний (Трійця), а інший – державний (День Конституції).

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