У суботу, 6 червня, в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято кореспондентів, журналістів, репортерів та всіх причетних до української журналістики.

6 червня – це 157 день за григоріанським календарем, до кінця року залишається 208 днів.

В цей день іменини святкують: Іван, Микита, Святослав, Семен, Степан, Софія, Федір і Юлія.

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Народні прикмети на 6 червня:

Якщо чорна собака перейде дорогу – доведеться повертатися додому;

Якщо погода 6 червня буде сонячною – варто очікувати хороших звісток;

Дощі в цей день можуть закликати погіршення фінансового становища;

Птахи летять на південь – тиждень буде теплим;

Сни в цю ніч можуть розповісти про майбутнє.

Що не можна робити 6 червня:

З’ясовувати стосунки з близькими;

Сваритися через дрібниці;

Працювати в городі;

Займатися домашніми справами;

Давати гроші в борг.

У 2020 році червень порадує українців тривалими вихідними. На перший місяць літа припадає відразу два великих свята – релігійний (Трійця), а інший – державний (День Конституції).