У суботу, 6 червня, місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 15 місячний день.

У цей період розумова здатність буде поліпшеною. Гарний час для вирішення важливих питань, а також тих, які ви довгий час відкладали на потім.

6 червня астрологи рекомендують приділити більше уваги своєму близькому оточенню і налагодити відносини з ними.

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Хороший період також для планування чогось масштабного. Якщо прикласти максимальне зусиль – все збудеться.

У 15 місячний день напрочуд легко вирішуватимуться складні питання. Фінансові справи також будуть успішними.

Без негативних наслідків пройдуть важливі телефонні дзвінки, на які ви довго не могли зважитися.

Місячний календар на червень 2020 року буде більш-менш нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.