Збій у Telegram: чому не працює месенджер

У роботі Telegram сьогодні, 6 червня, стався масштабний збій. Чому не працює Telegram невідомо, компанія інцидент поки ніяк не коментує.

Відомо, що збій торкнувся України, європейську частину РФ, СНД та низку країн Європи.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

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94% користувачів поскаржилися, що неможливо підключитися до Telegram. Ще 4% говорять, що не можуть відправляти повідомлення.

Крім того, не працюють web-версія Telegram, програма для ПК та мобільний додаток.

Збій у приватбанку

Додаток Приват24 перестав працювати вранці 4 червня. Користувачі не могли пройти авторизацію на сервісі і проводити платежі.

Збій стався тільки у додатку. Мережа банкоматів, оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працювали у штатному режимі.