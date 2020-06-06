PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Збій у Telegram: чому не працює додаток

У роботі Telegram сьогодні, 6 червня, стався масштабний збій. Чому не працює Telegram невідомо, компанія інцидент поки ніяк не коментує.

Відомо, що збій торкнувся України, європейську частину РФ, СНД та низку країн Європи.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Читайте: Злив персональних даних українців у Telegram: поліція відкрила справу

94% користувачів поскаржилися, що неможливо підключитися до Telegram. Ще 4% говорять, що не можуть відправляти повідомлення.

Крім того, не працюють web-версія Telegram, програма для ПК та мобільний додаток.

Збій у Telegram: чому не працює месенджер

Збій у приватбанку

Додаток Приват24 перестав працювати вранці 4 червня. Користувачі не могли пройти авторизацію на сервісі і проводити платежі.

Збій стався тільки у додатку. Мережа банкоматів, оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працювали у штатному режимі.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх